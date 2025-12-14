“Quien gane va a tener que ser Presidente de todos los chilenos”: Las palabras de José Antonio Kast tras emitir su voto

El candidato presidencial del Partido Republicano votó en Paine, agradeció el apoyo recibido y llamó a vivir la jornada electoral con tranquilidad.

El candidato presidencial José Antonio Kast abordó diversos aspectos en caso de llegar a la presidencia durante esta jornada de segunda vuelta donde medirá fuerzas con Jeannette Jara.

En sus palabras, Kast destacó el carácter ciudadano de la jornada electoral, llamó a vivir el proceso en calma y afirmó que quien resulte electo deberá gobernar para todos los chilenos, sin distinción política.

Tras sufragar, Kast agradeció el apoyo de adherentes, autoridades locales y parlamentarios electos que lo acompañaron en el lugar, señalando que para él se trata de un momento significativo al votar “en la tierra que me vio nacer”.

En su intervención, Kast también aludió al clima de la jornada para reforzar su llamado a la calma durante el proceso electoral. “Está algo nublado, puede incluso que caigan unas gotas, pero en la tarde va a volver a salir el Sol”, señaló.

Llamado a una jornada en paz y “quien salga electo debe gobernar para todos los chilenos”

En su declaración inicial, el candidato sostuvo que los días de elecciones representan un momento central para la ciudadanía y no para la política.

“Es el día de la ciudadanía, no es el día de la política”, afirmó, agregando que esperaba una jornada en paz, más allá de las condiciones climáticas registradas durante la mañana.

Consultado por el llamado del Presidente Gabriel Boric a que quien lo suceda gobierne para todos los chilenos, Kast coincidió con ese planteamiento y sostuvo que existe una tradición institucional que debe respetarse.

“Quien gane, sea Jeannette Jara o sea yo, va a tener que ser presidenta o presidente de todos los chilenos”, señaló.

Revisa el momento completo