Traspaso de mando, respeto al resultado y llamado a votar: Las claves del discurso de Boric tras sufragar en Punta Arenas

El Mandatario votó en la mesa 235 del Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, permaneció 39 segundos en la cámara secreta y luego depositó su papeleta en la urna antes de iniciar un breve recorrido hacia el gimnasio del establecimiento para hablar con la prensa.

El Presidente Gabriel Boric entregó la mañana de este domingo unas palabras a propósito del balotaje que definirá quién presidirá el país por los próximos 4 años.

Por la mañana al Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, en Punta Arenas, con 8°C y su hija Violeta en coche, donde avanzó entre vecinos que lo esperaban a la entrada del recinto.

El mandatario votó en la mesa 235, permaneció 39 segundos en la cámara secreta y luego depositó su papeleta en la urna antes de iniciar un breve recorrido hacia el gimnasio del establecimiento para hablar con la prensa.

La comparecencia se dio en un ambiente marcado por el inicio de la jornada electoral en el país, con miles de mesas funcionando desde las 8:00 y con el Gobierno destacando el despliegue de vocales, apoderados, Carabineros, Bomberos, Fuerzas Armadas y funcionarios consulares en el exterior.

Desde allí, Boric, acompañado este vez del delegado presidencial de la Región de Magallanes, José Antonio Ruiz, sus padres y su pareja Paula Carrasco (durante su discurso en primarias lo hizo acompañado de solo de su padre y en primera vuelta solo de su madre), abrió su intervención con un llamado a participar del proceso eleccionario.

🗳️#EleccionesCNNChile | Gabriel Boric se dirige al país luego de emitir su voto en Punta Arenas: “La democracia es la mejor herramienta que tenemos para dirimir las diferencias que tenemos los chilenos en paz”. 📡Sigue la señal aquí: https://t.co/mv6wv1b30t pic.twitter.com/SwmAnYUx3s — CNN Chile (@CNNChile) December 14, 2025

¿Qué dijo el presidente Gabriel Boric?

En su declaración, el Presidente llamó a la ciudadanía a participar activamente de la segunda vuelta presidencial y apuntó la importancia del acto electoral como un momento de igualdad entre los ciudadanos.

“La democracia se cuida todos los días, pero es en este momento, el día de las elecciones, donde todos los ciudadanos y ciudadanas nos volvemos iguales y nuestra decisión vale lo mismo para decidir el destino compartido de nuestra nación”, señaló.

En ese sentido, recalcó que las diferencias políticas deben resolverse por vías institucionales y afirmó que quien resulte electo será presidente o presidenta de todos los chilenos y chilenas, más allá de las legítimas discrepancias existentes.

Garantías para el traspaso de mando

Consultado por el escenario posterior a la elección, el Presidente aseguró que el Gobierno garantizará un traspaso institucional, independiente de quién resulte ganador en la segunda vuelta entre Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Indicó que, una vez conocidos los resultados, llamará tanto a quien resulte electo como a quien pierda la contienda. Además, precisó que realizará una conversación pública con el próximo presidente o presidenta de la República.

Boric confirmó que este lunes recibirá en el Palacio de La Moneda a quien resulte ganador para iniciar formalmente el proceso de cambio de mando. “Estos momentos de símbolos republicanos son tremendamente importantes y como jefe de Estado voy a cumplirlos a cabalidad”, sostuvo.

Agenda de cierre de gobierno y rechazo a que estas elecciones sean un “plebiscito al Gobierno”

El Mandatario afirmó que su administración gobernará hasta el último día del mandato, el 11 de marzo, y descartó que la elección presidencial represente un plebiscito sobre su gestión.

“No se trata de un plebiscito al Gobierno. Chile está decidiendo su futuro”, afirmó, señalando que la ciudadanía evaluará las propuestas presentadas por los candidatos en competencia.

En esa línea, mencionó que el Ejecutivo mantiene una agenda activa para los meses finales, con énfasis en la gestión frente a la temporada de incendios, el proceso de vacunación, la reducción de listas de espera en salud y la tramitación de proyectos legislativos como el Sistema Nacional de Cuidados, la sala cuna, el nuevo financiamiento de la educación superior y otras reformas en discusión en el Congreso.