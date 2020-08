VIDEO RELACIONADO – Ministro Víctor Pérez se reunió con Chile Vamos ( 11:35)

El senador de Renovación Nacional (RN) Manuel José Ossandón afirmó que el alcalde Joaquín Lavín -el nombre del oficialismo mejor posicionado en las encuestas- no representa a la “derecha social”.

En entrevista con Radio Pauta, Ossandón afirmó que el presidente Sebastián Piñera debería cambiar su estilo: “Chile grita por un presidente que sea empático, que se aleje de los dogmas”.

Por lo mismo, ve el futuro del oficialismo en la denominada “derecha social”. Sin embargo, advirtió que “esto no puede pasar por una persona. Lavín no es el representante de la derecha social, eso es evidente. Y tampoco (Andrés) Allamand, no me vengan con cuestiones, fíjense en la actuación de Andrés en el tema el 10% de la AFP, eso no es derecha social”.

Lee también: Mesa Social COVID-19 agradece “compromiso” y estilo “dialogante” de Blumel

El parlamentario insistió en que la “derecha social” no depende de una figura en particular, sino que debe ser un proceso colectivo.

“Tiene que ser una forma de pensar, una reflexión profunda de un sector y esto tiene nombre y apellido y se llama Renovación Nacional. RN cuando se rearme, va a ser el partido que va a impulsar esto”, manifestó.

Este lunes, la encuesta Pulso Ciudadano posicionó nuevamente a Lavín a la cabeza de las preferencias presidenciales con 17,5%. Le sigue el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, con 11,3%.