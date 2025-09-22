Fonderos del Parque O’Higgins acusan mala organización y pérdidas en la edición 2025: “El año pasado fue otra cosa”

Acusan falta de experiencia por parte de los organizadores, escasa asistencia de público y pérdidas económicas significativas.

Las tradicionales fondas en el Parque O’Higgins enfrenta críticas fuertes por parte de los fonderos que participan en el evento, quienes señalan problemas en la organización, baja asistencia y pérdidas económicas significativas durante la edición 2025.

Los locatarios no dudaron en señalar directamente a la productora y a la Municipalidad de Santiago, por lo que consideran una gestión deficiente.

“Trataron de hacerlo lo mejor posible, pero son nuevos y nos supieron, fallaron en muchas cosas”, afirmó La Grandiosa Bertita, una de las fonderas del recinto.

“El año pasado fue otra cosa. Desde la Municipalidad se hizo mal, porque el alcalde no le dio mucha importancia al Parque O’Higgins”, agregó, en conversación con Radio Cooperativa.

Además, manifestaron su preocupación por la escasa experiencia de los organizadores en esta versión, lo que, según ellos, repercutió en una menor afluencia de público y, por ende, en ventas más bajas. También criticaron la “mucha familia Miranda” presente, lo que según algunos fonderos afecta la dinámica tradicional del evento.

Las críticas surgen pese al balance positivo que hizo el alcalde la comuna, Mario Desbordes, quien aseguró destacó el despliegue en seguridad en las fondas, con más de 200 elementos cortopunzantes incautados, además del reciclaje de más de 20 toneladas de desechos.