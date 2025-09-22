Trump vincula el autismo con el uso de paracetamol durante el embarazo, a pesar que evidencia apunte a que es seguro

La administración del presidente estadounidense indicó a las autoridades sanitarias emitir una alerta a los médicos para disuadir el uso del acetaminofén durante el embarazo. El propio mandatario incluso apeló a retrasar la aplicación de ciertas vacunas, dejando entrever que allí también habrían factores que facilitan estar dentro del espectro.

(CNN) – El presidente Donald Trump anunció el lunes que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos notificará a los médicos que el uso de acetaminofén (paracetamol) durante el embarazo “puede estar asociado con un riesgo muy mayor de autismo”, a pesar de décadas de evidencia de que es seguro.

“Están recomendando encarecidamente que las mujeres limiten el uso de Tylenol durante el embarazo a menos que sea médicamente necesario”, como para tratar la fiebre, “si no pueden soportarlo”, dijo Trump.

Los expertos dicen que el autismo es causado por múltiples factores y la ciencia acerca de la conexión entre el uso de Tylenol durante el embarazo y el autismo no está establecida.

El Tylenol se considera la única opción segura sin receta para el dolor o la fiebre en embarazadas. Otros analgésicos comunes, como el ibuprofeno o la aspirina en dosis regulares, pueden aumentar el riesgo de complicaciones graves durante el embarazo. No tratar la fiebre también puede ser peligroso tanto para el feto como para la embarazada.

Hablando desde el Despacho Oval junto al secretario de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Robert F. Kennedy Jr., el comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU., Dr. Marty Makary, el director de los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU., Dr. Jay Bhattacharya, y el administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid de EE. UU., Dr. Mehmet Oz, Trump no se limitó a hablar sobre el Tylenol durante el embarazo. Abogó por interrumpir la vacunación infantil e incluso posponer la vacunación contra la hepatitis B para recién nacidos —una estrategia de salud pública que casi eliminó la infección en niños— hasta los 12 años.

“Es demasiado líquido y hay demasiadas cosas diferentes entrando en ese bebé”, dijo Trump sin aportar más pruebas.

Amplias investigaciones han demostrado que no existe ningún vínculo entre las vacunas y el autismo.

Trump agradeció a Kennedy por poner el autismo en el primer plano de la política estadounidense, junto conmigo. Kennedy, un veterano activista antivacunas, ha promovido teorías desacreditadas de que las vacunas causan autismo.

“Entendimos mucho más que mucha gente que lo estudió”, dijo Trump.

El fabricante de Tylenol, Kenvue, dijo a principios de este mes que había participado en un “intercambio científico” sobre el tema con funcionarios del HHS e instó a las mujeres embarazadas a hablar con su proveedor de atención médica antes de tomar cualquier medicamento de venta libre.

“El acetaminofén es el analgésico más seguro para las embarazadas, siempre que lo necesiten durante todo el embarazo”, declaró la compañía el domingo. “Sin él, las mujeres se enfrentan a decisiones peligrosas: padecer afecciones como fiebre, potencialmente perjudiciales tanto para la madre como para el bebé, o recurrir a alternativas más riesgosas”.

Lo cierto es que más de una década de investigación rigurosa, avalada por destacados profesionales médicos y organismos reguladores de la salud a nivel mundial, confirma que no existe evidencia creíble que vincule el acetaminofén con el autismo. Coincidimos con los numerosos profesionales de la salud pública y la medicina que han revisado esta información científica y coinciden.

Oz dijo que la FDA está aprobando la leucovorina recetada (un ácido folínico de calcio en dosis altas que se usa generalmente para tratar a pacientes con cáncer durante la quimioterapia) para el tratamiento de niños autistas.

La FDA también está restableciendo la aprobación anteriormente retirada de Wellcovorin, una versión de marca de leucovorina fabricada por GSK, según una publicación en el Registro Federal.

La FDA solicitó a GSK que presentara una nueva solicitud para agregar datos sobre la deficiencia cerebral de folato (CFD), una condición en la que hay un nivel bajo de folato en el líquido cefalorraquídeo, el líquido que rodea la médula espinal y el cerebro.

El número de personas diagnosticadas con autismo ha ido en aumento. Aproximadamente 1 de cada 31 niños recibió un diagnóstico de trastorno del espectro autista antes de los 8 años en 2022, frente a 1 de cada 36 en 2020, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. En 2015, la cifra era de 1 de cada 68 niños.

Los expertos creen que existen varias razones para este aumento. La comunidad psiquiátrica amplió su definición de autismo en 2013, y ha aumentado la concienciación sobre los síntomas y la aceptación del diagnóstico, por lo que los padres no se muestran tan reacios a buscar ayuda. También se ha realizado un esfuerzo conjunto para realizar pruebas de detección del autismo a más niños pequeños, ya que la intervención temprana puede mejorar significativamente los síntomas y las habilidades del niño a largo plazo.

Los expertos dicen que la causa del autismo es multifactorial.

Así como existen múltiples genes implicados en diferentes tipos de cáncer, al menos 100 genes están implicados en el autismo, según el Dr. Peter Hotez, pediatra y codirector del Centro para el Desarrollo de Vacunas del Hospital Infantil de Texas. Afirmar que existe una prueba irrefutable que puede curar o incluso causar el autismo sería irresponsable, afirmó.

“Entonces, por cada gen diferente del autismo, en realidad existe una forma diferente de autismo, y es poco probable que un solo agente químico unificador pueda abordar incluso una pequeña proporción de esos más de 100 genes del autismo”, dijo Hotez, quien tiene una hija con autismo y ha escrito un libro sobre la condición, a CNN el lunes.

“Mira, lo digo como padre de un niño con autismo: Quieres una respuesta sencilla, ¿verdad? Pero lo que está claro es que no siempre hay una respuesta sencilla”, dijo. “Hay tantas cosas que considerar, y es muy difícil de precisar”.