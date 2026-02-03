País barrio meiggs

Operativo en barrio Meiggs retira toldos del comercio ilegal y suma rejas en 7 cruces

Por Michel Nahas Miranda

03.02.2026 / 07:56

Carabineros y equipos municipales desplegaron una nueva intervención en el sector, con retiro de toldos azules e instalación de rejas en siete intersecciones. Se esperan cortes de tránsito en calles como Exposición y Bascuñán Guerrero.

Un nuevo operativo se desarrolló este lunes en el barrio Meiggs, en el centro de Santiago, con participación de Carabineros, funcionarios municipales y personal de la Delegación Presidencial. La intervención contempló el retiro de toldos azules asociados al comercio ilegal y la instalación de nuevas rejas perimetrales en siete intersecciones, con cortes de tránsito previstos en calles del entorno.

Tercera etapa de intervención: retiro de toldos azules

Según se informó, la acción se enmarca en la tercera etapa de intervención en el sector. El despliegue consideró el retiro de toldos azules, utilizados por el comercio ilegal en el llamado “corazón” del barrio Meiggs.

Las 7 intersecciones donde instalarán rejas perimetrales

Al igual que en operativos anteriores, la intervención incluyó la instalación de rejas perimetrales en siete puntos del barrio Meiggs. Estos son:

  • Exposición con Sazie
  • Exposición con Grajales
  • Grajales con San Vicente
  • Grajales con Conferencia
  • Grajales con San Alfonso
  • Grajales con Bascuñán Guerrero
  • Sazie con Bascuñán Guerrero

Debido a los trabajos, se esperan cortes de tránsito durante la jornada en calles adyacentes, como Bascuñán Guerrero y Exposición.

En el último tiempo, el sector registró robos, balaceras y expansión del comercio ambulante, según se indicó. Además, se mencionó que los llamados “mall chinos” se encuentran bajo revisión del Servicio de Impuestos Internos.

