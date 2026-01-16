Ola de calor en Santiago y la zona central: Revisa las temperaturas pronosticadas para este fin de semana

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por altas temperaturas en siete regiones. Revisa los detalles.

Las altas temperaturas volverán a marcar el panorama climático en Santiago y en gran parte de la zona central durante este fin de semana.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el fenómeno comenzará la tarde de este viernes 16 de enero y se extenderá hasta el lunes 19.

El evento estará asociado a una dorsal en altura, una condición sinóptica que favorece cielos despejados, estabilidad atmosférica y un marcado aumento de las temperaturas máximas.

Por ello, la DMC tomó la decisión de emitir un aviso meteorológico, el cual se decreta cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos“.

¿Dónde habrán altas temperaturas?

Región de Coquimbo (Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos)

Región de Valparaíso (Precordillera y valles precordilleranos)

Región Metropolitana (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)

Región O’Higgins (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)

Región del Maule (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)

Región del Ñuble (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)

Región del Biobío (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)

¿Qué temperaturas máximas se esperan?