“Octubre Rosa”: ¿Cuándo preocuparse por un bulto en la mama? Experto aborda sobre nódulos y factores de riesgo

En el marco del mes de concientización sobre el cáncer de mama, conocido también como el “octubre rosa“, se reitera el llamado a chequear los controles preventivos al día.

En conversación con CNN AM, el cirujano de mama del Instituto del Cáncer de RedSalud, Dr. Jorge Chamboa, abordó el rol del autoexamen mensual y recomendaciones específicas para mujeres con antecedentes familiares directos.

De acuerdo con el especialista, esperar a notar signos clínicos evidentes suele implicar una desventaja temporal frente al avance de la enfermedad.

“La importancia del chequeo es que nosotros dejamos a la historia natural que nos demos cuenta de que tenemos un tumor, teníamos llegando un poquito tarde. En cambio, el chequeo permite llegar a hacer el diagnóstico con mucha más anticipación, a veces uno o dos años antes de que clínicamente sea detectado“, explicó el Dr. Gamboa.

¿Desde qué edad y con qué frecuencia realizarse los exámenes?

Si bien existen diferencias entre los protocolos de pesquisa a nivel global de acuerdo a la edad, el consenso médico en Chile adopta la pauta utilizada en Estados Unidos, que consiste en que las revisiones médicas comienzan desde los 40 años y de forma anual. A diferencia del modelo europeo, que inicia a los 50 años cada dos años.

Sin embargo, se aconseja realizarse un autoexamen una vez al mes, idealmente al término del ciclo menstrual, momento en el que el tejido glandular se encuentra menos inflamado.

Consiste en observar la mama frente al espejo en busca de asimetrías o bultos y palpar de forma superficial.

El especialista recalcó que, aunque es una práctica útil de autoconocimiento, no reemplaza a la mamografía, ya que no detecta lesiones pequeñas que no son palpables.

La razón detrás de la aparición de nódulos

Frente a la inquietud habitual por la presencia de durezas o protuberancias al tacto, el cirujano afirmó que eran frecuentes en las mujeres y la mayoría eran benignas. No obstante, remarcó que si “la presencia de un nódulo que antes no tenía y ahora lo tiene, eso sí que es muy importante y eso tiene que estudiarse con toda la tecnología disponible“.

Complementando, el Dr. Gamboa sostuvo que los tumores asociados a alteraciones hereditarias de alta penetrancia representan solo entre el 5% y el 8% de los casos en Chile.

Sin embargo, en aquellas pacientes con parientes de primer grado (madre o hermanas) que hayan desarrollado cáncer en etapas jóvenes, el chequeo debe iniciarse 10 años antes de la edad en que se diagnosticó el caso, por ejemplo, a los 35 si la madre enfermó a los 45.

Es recomendable no realizarse el examen antes de los 30 años debido al bajo rendimiento de las imágenes en tejido glandular muy joven. Y para mutaciones genéticas confirmadas, el seguimiento se realiza mediante resonancia magnética.

Atención GES

Si el médico presenta sospechas de cáncer de mama, puedes usar las Garantías Explícitas en Salud (GES) también llamadas AUGE.

Para mayor información, puedes acceder a la página oficial de la Superintendencia de Salud: superdesalud.gob.cl

“Yo creo que la mamografía es un examen hoy por hoy bastante seguro (…) Son exámenes, salvo excepciones, de buena calidad y permiten hacer una detección precoz y llegar antes de tener la presencia clínica”, concluyó el Dr. Jorge Chamboa.