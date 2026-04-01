Nuevo caso de violencia escolar en Calama: Estudiante fue apuñalado por compañero a las afueras del colegio

Según información preliminar, la víctima está fuera de riesgo y el agresor ya fue detenido por Carabineros de Chile.

Este miércoles se reportó un nuevo incidente en la Región de Antofagasta; se trata de una riña entre estudiantes que terminó con uno de ellos herido por apuñalamiento.

La víctima fue un estudiante de octavo básico que habría sido apuñalado en el abdomen por un compañero, alrededor de las 16:00 horas, a las afueras de la Escuela República de Chile D-52 ubicada en la calle Chuquicamata. El agresor escapó tras el ataque, pero fue detenido por Carabineros de Chile rápidamente, según consignó Diario de Antofagasta.

A través de un comunicado, el Servicio Local de Educación Pública Licancabur informó que el menor de edad se encuentra fuera de riesgo vital y que fue trasladado al Hospital Carlos Cisternas para tratar su herida.

Según el documento, la riña sucedió “en las cercanías del establecimiento, ante lo cual se aplicaron de manera inmediata los protocolos correspondientes”.

“Lamentamos profundamente lo sucedido y rechazamos todo tipo de hechos de violencia. Debido a la naturaleza de los hechos y en resguardo de los derechos de niños, niñas y adolescentes, no es posible entregar mayores antecedentes”, se agregó por último.

El hecho de violencia ocurre a menos de una semana del fatal ataque de un alumno del liceo Instituto Obispo Silva Lezaeta contra profesoras y compañeros, el cual dejó cuatro heridos y un muerto.