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¿Nueva alza en las bencinas? Adelantan aumento de al menos 35 pesos para este próximo jueves

Por CNN Chile

13.04.2026 / 16:13

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También se espera un alza de al menos 63 pesos para el diésel.

En medio de la histórica alza en el precio de los combustibles en Chile, se dio a conocer un nuevo aumento en los valores de los hidrocarburos de cara a los próximos días.

De acuerdo a lo informado por La Segunda, el ajuste de este 16 de abril se ubicaría en al menos $36,5 de aumento para la gasolina de 93 y 97 octanos.

Por otra parte, se reportó que el diésel podría registrar un alza de $63 para mitad de esta semana.

Esta alza se produce luego que durante marzo se reportaran aumentos de casi un 50% en el precio en las bombas de bencinas.

Dichos aumentos también empujaron la inflación en el país, luego que el IPC de marzo estuviera por sobre las expectativas del mercado con un 1%.

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