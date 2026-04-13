¿Nueva alza en las bencinas? Adelantan aumento de al menos 35 pesos para este próximo jueves

También se espera un alza de al menos 63 pesos para el diésel.

En medio de la histórica alza en el precio de los combustibles en Chile, se dio a conocer un nuevo aumento en los valores de los hidrocarburos de cara a los próximos días.

De acuerdo a lo informado por La Segunda, el ajuste de este 16 de abril se ubicaría en al menos $36,5 de aumento para la gasolina de 93 y 97 octanos.

Por otra parte, se reportó que el diésel podría registrar un alza de $63 para mitad de esta semana.

Esta alza se produce luego que durante marzo se reportaran aumentos de casi un 50% en el precio en las bombas de bencinas.

Dichos aumentos también empujaron la inflación en el país, luego que el IPC de marzo estuviera por sobre las expectativas del mercado con un 1%.