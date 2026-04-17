Arrestan al cantante d4vd bajo sospecha de matar a una niña de 14 años hallada muerta en su Tesla

La policía de Los Ángeles dijo en un breve comunicado que el cantante de alt-pop de 21 años, nacido en Houston y cuyo nombre legal es David Burke, estaba detenido sin derecho a fianza bajo sospecha de homicidio tras su arresto en la investigación de la muerte de Celeste Rivas Hernandez.

(AP – CNN En Español – CNN Chile) — El cantante d4vd fue arrestado bajo sospecha de matar a una niña de 14 años cuyo cuerpo en descomposición fue hallado el año pasado en un Tesla aparentemente abandonado, registrado a su nombre, que fue remolcado desde las colinas de Hollywood, informó la policía este jueves.

La policía de Los Ángeles dijo en un breve comunicado que el cantante de alt-pop de 21 años, nacido en Houston y cuyo nombre legal es David Burke, estaba detenido sin derecho a fianza bajo sospecha de homicidio tras su arresto en la investigación de la muerte de Celeste Rivas Hernandez.

La policía dijo que los investigadores presentarán el caso a los fiscales de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles el lunes. La oficina dijo en su propio comunicado que está al tanto del arresto y que su División de Delitos Mayores revisará el caso para determinar si hay pruebas suficientes para presentar cargos.

El cantante había sido indagado por un jurado investigador del condado de Los Ángeles que examinaba la muerte de Rivas Hernandez. La investigación era oficialmente secreta, pero su existencia —y la designación de d4vd como su objetivo— se reveló el 25 de febrero cuando su madre, padre y hermano presentaron una objeción en un tribunal de Texas a citaciones que exigían que testificaran.

Los correos electrónicos solicitando comentarios a un abogado y a un publicista que anteriormente han trabajado con d4vd no fueron respondidos de inmediato. Sus representantes no han respondido a múltiples solicitudes previas de The Associated Press para comentar sobre el caso.

El cuerpo de Celeste Rivas Hernández, sin vida desde hacía tiempo, fue hallado en un Tesla el 8 de septiembre, un día después del que habría sido el de su cumpleaños número 15. Era una estudiante de séptimo grado de 13 años cuando su familia reportó su desaparición en 2024 desde su ciudad natal de Lake Elsinore, a más de 110 kilómetros al sureste de Los Ángeles. En los documentos judiciales, las autoridades indican su edad como 14 años cuando falleció.

El Tesla Model Y 2023 estaba registrado a nombre del cantante en la dirección en Texas de sus familiares citados, según documentos judiciales de los fiscales. Había sido remolcado desde un vecindario exclusivo en las colinas de Hollywood donde había estado, aparentemente abandonado.

Los investigadores policiales que registraron el Tesla en un depósito de remolque encontraron una bolsa para cadáveres “cubierta de insectos y con un fuerte olor a descomposición”, de acuerdo con documentos judiciales, y “los detectives abrieron parcialmente la cremallera de la bolsa y observaron una cabeza y un torso en descomposición”.

Investigadores de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles retiraron la bolsa y “descubrieron que los brazos y las piernas habían sido seccionados del cuerpo”, según documentos judiciales. Se encontró una segunda bolsa negra debajo de la primera, y en su interior había partes del cuerpo desmembradas. No se ha revelado públicamente la causa de muerte.

Las autoridades no habían nombrado públicamente a d4vd —pronunciado “David”— como sospechoso antes del arresto.

D4vd ganó popularidad entre los fans de la Generación Z por su mezcla de indie rock, R&B y pop lo-fi. Se volvió viral en TikTok en 2022 con el éxito “Romantic Homicide”, que alcanzó el puesto número 4 en la lista Hot Rock & Alternative Songs de Billboard. Luego firmó con Darkroom e Interscope Records y lanzó su EP debut “Petals to Thorns” y otro después, “The Lost Petals”, en 2023.

Cuando se descubrió el cuerpo, d4vd estaba de gira en apoyo de su primer álbum de larga duración, “Withered”. Más tarde, se cancelaron los dos últimos conciertos en Norteamérica, en San Francisco y Los Ángeles, junto con una presentación programada en el Museo Grammy de Los Ángeles, así como la gira europea que iba a comenzar en Noruega.