Fuertes tormentas afectan el centro de Estados Unidos: Ha caído granizo del tamaño de pelotas de golf

A principios de la semana se reportaron daños por tornados, mientras que las autoridades están en alerta por inundaciones producidas por las crecidas de ríos, debido a la gran cantidad de precipitaciones.

(CNN) — Una nueva tanda de fuertes tormentas se desató el miércoles por la tarde, dejando granizo del tamaño de pelotas de sóftbol cerca de Kansas City y granizo del tamaño de pelotas de golf en Ohio, en Estados Unidos.

Las tormentas forman parte de un sistema que duró varios días y que el martes por la noche trajo tornados y granizo de gran tamaño a partes de Wisconsin e Iowa, dejando tras de sí edificios dañados y al menos una vivienda destruida.

A primera hora de la tarde del miércoles, un tornado azotó Clinton, Missouri. No se registraron heridos ni fallecidos, declaró el sheriff del condado de Henry, Aaron Brown, pero sí se reportaron daños en toda la ciudad y cerca de 2.000 residentes se quedaron sin electricidad, informó el director de emergencias del condado de Henry, Mark Hardin, a la filial de CNN, KSHB.

El sistema ha continuado intensificándose y se prevé una última ronda de tormentas severas este viernes en el centro del país, con potencial de causar más daños y agravar las inundaciones en la región de los Grandes Lagos.

El temporal comenzó el lunes y continuará hasta el final de la semana, desde las Grandes Llanuras del sur hasta el Alto Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos.

Desde la noche del lunes, se han reportado decenas de tornados desde Oklahoma y Kansas hasta el sur de Minnesota, Wisconsin y Michigan. También ha sido común el granizo destructivo, de tamaños que van desde limas hasta pelotas de béisbol, con casi 100 reportes en la misma región.

En total, se han registrado más de tres docenas de reportes de tornados y más de 300 reportes de granizo de gran tamaño, algunos del tamaño de pelotas de sóftbol.

Estados Unidos: Se reportaron daños por tornado a principios de semana

En Wisconsin, se confirmó que un tornado azotó las cercanías de Union Center el martes, después de que el Servicio Meteorológico Nacional emitiera una inusual alerta de tornado por “situación particularmente peligrosa”.

El tornado causó daños considerables en numerosas viviendas, derribó líneas eléctricas y dejó algunas carreteras intransitables, pero no se reportaron heridos ni fallecidos, según informó la Oficina de Gestión de Emergencias del Condado de Juneau.

El Servicio Meteorológico Nacional lo clasificó preliminarmente como EF3, con vientos de hasta 225 km/h.

Se emitieron alertas de tornado para millones de personas en Milwaukee y Madison, Wisconsin; Detroit y Ann Arbor, Michigan; y Fayetteville, Arkansas, entre la noche del martes y la madrugada del miércoles.

Las autoridades recomendaron a los estudiantes y al personal de la Universidad de Michigan y la Universidad de Arkansas que buscaran refugio.

Fuertes tormentas eléctricas también azotaron Chicago y Grand Rapids, Michigan, donde el aeropuerto registró una ráfaga de viento de 129 km/h.

Granizo del tamaño de pelotas de sóftbol cayó cerca de Maple Bluff, Wisconsin. Piedras de este tamaño pueden causar lesiones graves a las personas, destrozar vehículos y perforar techos.

El lunes por la noche, dos tornados EF2 azotaron el este de Kansas.

Uno de ellos, en el condado de Miami, Kansas, dañó alrededor de 100 estructuras —entre 50 y 60 de ellas “completamente destruidas” o con daños significativos—, concentrándose la mayor parte del impacto en los alrededores de Hillsdale, según el subalguacil del condado, Matthew Kelly.

Estados Unidos: La amenaza de tormentas severas y peligrosas persiste hasta finales de semana

Durante la madrugada del jueves, las zonas que se extienden desde las proximidades de la frontera entre Texas y Oklahoma hasta Iowa y el noroeste de Illinois tienen la mayor probabilidad de sufrir tormentas severas de mayor impacto, incluyendo una elevada amenaza de tornados, pero la zona de riesgo de nivel 2 de 5 se extiende tan al norte y al este como Milwaukee y Chicago.

El riesgo más serio se extiende desde Oklahoma hasta Wisconsin, con un nivel 3 de 5 para más de 10 millones de personas, incluyendo ciudades como Oklahoma City, Kansas City, Des Moines y La Crosse.

Se prevén tornados fuertes, vientos dañinos generalizados y granizo destructivo.

Las tormentas podrían comenzar desde primeras horas de la tarde en el norte de la zona de riesgo y expandirse hacia el sur, con posibilidad de tornados EF2 o más intensos.

Los vientos capaces de derribar árboles y causar apagones se convertirán en la principal amenaza hacia la tarde y la noche.

A partir del domingo, se espera un respiro de varios días debido a un cambio en el patrón meteorológico que traerá temperaturas más frescas.

Los problemas por inundaciones golpean a los Grandes Lagos en Estados Unidos

Las sucesivas lluvias están agravando las inundaciones en algunas zonas de Michigan y Wisconsin, donde los ríos ya presentan crecidas tras uno de los inicios de primavera más lluviosos de los que se tiene registro y el reciente deshielo.

Las precipitaciones han provocado rescates acuáticos y han llevado a ríos a superar niveles históricos en más de 20 puntos.

El miércoles por la noche se declaró el estado de emergencia en algunas zonas de Michigan y en todo Wisconsin para ayudar a las áreas afectadas a recuperarse de los impactos de la tormenta.

Se están registrando o se prevé que se produzcan inundaciones fluviales de gran magnitud en al menos 10 puntos a lo largo de los ríos en ambos estados.

En Milwaukee, los aficionados al béisbol que salían de un partido de los Brewers en el American Family Field el miércoles por la noche se vieron obstaculizados por las calles inundadas cerca del estadio.

Algunas autopistas de la ciudad fueron cerradas debido a que varios conductores quedaron atrapados por las inundaciones, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Milwaukee.

El martes, en Milwaukee, el departamento de bomberos de la ciudad informó haber respondido a unas 50 llamadas de auxilio por la rápida crecida de las aguas.

Varias personas quedaron atrapadas cerca del aeropuerto Timmerman, donde al menos cinco vehículos quedaron inmovilizados, según informó WTMJ, afiliada de CNN. Todos los ocupantes lograron salir ilesos tras la intervención de los equipos de emergencia.

Chicago sufrió el martes importantes inundaciones en las calles tras un diluvio torrencial que duró varias horas a última hora de la tarde. Se mantiene una alerta por inundaciones hasta la noche del miércoles, ante la posibilidad de que las tormentas provoquen más inundaciones en la ciudad, ya anegada.

Los residentes de la localidad de Shiocton, Wisconsin, a unos 50 kilómetros al oeste de Green Bay, recibieron la orden de evacuar el miércoles por la tarde debido a las inundaciones.

“El nivel del agua está subiendo rápidamente y se prevé que empeore en los próximos días”, advierte un aviso publicado en las redes sociales. Sorprendentemente, se observaron esturiones nadando en las aguas de Shiocton, según muestra un video de WBAY, afiliada de CNN.

En Michigan, las autoridades del condado de Cheboygan levantaron el miércoles por la tarde la orden de evacuación emitida para los residentes de la cuenca del río Little Black.

La orden se emitió debido a la ruptura de dos represas de tierra y afectó a cientos de personas, según informó a CNN el representante estatal de Michigan, Cam Cavitt. Algunas viviendas de la zona se inundaron, añadió Cavitt, pero no precisó cuántas.

También persiste la preocupación por la esclusa y presa de Cheboygan, donde los equipos continúan trabajando para evitar su colapso. La oficina del sheriff ha advertido a los residentes del corredor del río Cheboygan que se preparen para una posible evacuación.

El nivel del agua detrás de la presa ha estado subiendo durante días y, hasta la tarde del miércoles, había alcanzado los 16 cm por debajo de la parte superior de la presa. Se activaría una orden de evacuación si el agua llegara a 2 cm por debajo de la parte superior de la presa, según un comunicado de prensa del Departamento de Recursos Naturales de Michigan.

En el condado de Antrim, Michigan, las autoridades también han advertido a todos los residentes y negocios ubicados aguas abajo de la presa Bellaire que se preparen para una posible evacuación.

El martes por la tarde, el nivel del agua había subido hasta situarse a 30 centímetros de la parte superior de la presa, y se activaría una orden de evacuación cuando el nivel bajara 2,5 centímetros, según un comunicado de prensa del condado.

El miércoles por la tarde, la Oficina de Gestión de Emergencias del condado de Antrim informó en una actualización en Facebook que el nivel del agua se mantenía prácticamente sin cambios.

Se ha emitido una alerta por inundaciones y una alerta por crecidas repentinas para algunas zonas del centro-oeste de Michigan debido a la preocupación por el posible colapso de la presa de Hesperia.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las autoridades locales han informado que el nivel del agua en el río White está subiendo rápidamente y podría desbordar la presa próximamente.

Se prevé que el río Muskegon, cerca de Evart, Michigan, alcance un nivel de inundación importante (4 m) para el jueves. Las urbanizaciones situadas a lo largo del río, aguas arriba de la ciudad, sufrirían graves inundaciones a ese nivel, lo que podría provocar evacuaciones, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Con información de Hanna Park y Amanda Jackson, de CNN.