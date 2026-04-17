Trump afirma que acuerdo con Irán está “cerca” y petróleo cae por expectativas de fin del conflicto

El Presidente de Estados Unidos sostuvo que las negociaciones con Teherán avanzan y que un acuerdo podría alcanzarse pronto. El mercado reaccionó con una baja en el precio del crudo, en medio de señales de avances diplomáticos y una frágil tregua en Líbano.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las negociaciones con Irán están próximas a cerrarse, en medio de señales de distensión en el conflicto que ha impactado a Medio Oriente y a la economía global.

“Creo que estamos muy cerca de llegar a un acuerdo con Irán”, afirmó el mandatario ante la prensa, abriendo la puerta a un eventual pacto que podría incluso firmarse en Islamabad, capital de Pakistán, país que ha actuado como mediador.

Trump también planteó que no descarta extender el actual alto el fuego, aunque indicó que podría no ser necesario si las conversaciones avanzan con rapidez. En paralelo, llamó a Hezbolá —grupo respaldado por Teherán— a respetar la tregua de diez días acordada entre Líbano e Israel con apoyo de Washington.

Según consignó Diario Financiero, fuentes vinculadas a la mediación aseguran que ya existe acuerdo en aspectos clave, aunque los detalles técnicos siguen en negociación. Incluso, se proyecta la firma de un memorando de entendimiento en el corto plazo, antes de un acuerdo definitivo dentro de unos 60 días.

Entre los puntos críticos aparecen las condiciones sobre el programa nuclear iraní. Estados Unidos ha propuesto una suspensión de largo plazo, mientras que Teherán plantea un plazo menor. También siguen en discusión el levantamiento de sanciones y el destino de las reservas de uranio enriquecido.

El impacto del conflicto ha sido significativo en los mercados internacionales. La guerra, iniciada a fines de febrero tras una ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha tensionado el suministro energético y encendió alertas de recesión global, según el Fondo Monetario Internacional.

En ese contexto, los precios del petróleo registraron una caída este viernes, impulsados por las expectativas de un acuerdo. El crudo Brent retrocedió hasta los US$ 98,53 por barril, mientras que el West Texas Intermediate bajó a US$ 93,59.

El ajuste ocurre pese a que el estrecho de Ormuz —clave para el tránsito de cerca de una quinta parte del petróleo mundial— continúa con restricciones. Analistas advierten que las sanciones y bloqueos podrían afectar el flujo de crudo iraní, especialmente hacia China.