Día del Cine en Chile 2026: Revisa fechas y precio de entradas

La edición de este año contará con la participación de las cadenas Cineplanet, Cinépolis, Cinemark, Muvix y Cine Star.

Este miércoles comenzó la preventa de entradas para el Día del Cine 2026, un evento que ofrecerá promociones exclusivas, con tickets a partir de los $2.000.

La edición de este año contará con la participación de las cadenas Cineplanet, Cinépolis, Cinemark, Muvix y Cine Star.

Las promociones incluyen todas las películas que se encuentran actualmente en cartelera, como El Drama, Super Mario Galaxy: La Película, el reestreno de El Castillo Ambulante, Proyecto Fin del Mundo y Hoppers: Operación Castor, entre otras.

¿Cuándo se celebrará el Día del Cine 2026?

En 2026, el evento se llevará a cabo durante tres días en todo el país: el lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de abril.

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¿Cuáles son los descuentos?

Los precios rebajados aplicarán tanto para películas en formato tradicional como en formatos especiales:

Las entradas para funciones tradicionales (2D y 3D) tendrán un valor de $2.000.

Las entradas para formatos especiales (4DX, Prime, IMAX o MX4D) costarán $4.000.

Es fundamental recordar que las promociones solo son válidas para las funciones programadas durante los tres días que dura el evento.

¿Cómo comprar las entradas?

La venta de boletos comenzó este miércoles 15 de abril y puedes adquirir tus tickets de forma presencial en las boleterías o a través de las aplicaciones y sitios web de cada cadena de cine.