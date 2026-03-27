“Nuestro territorio es mapuche, no chileno”: Temucuicui desafía al gobierno de Kast

A través de un comunicado, la comunidad autónoma de Temucuicui, desafió al gobierno de José Antonio Kast, afirmando que el territorio que mantienen tomado es “mapuche y no chileno”.

“Para la Comunidad Autónoma de Temucuicui, la “militarización” del territorio NO ES NOVEDAD , el establecimiento de hitos y puntos de tensión han sido constantes y habituales (sic)”, afirmaron, según consignó Ex-ante.

En esa línea, agregaron que “el trato con la Comunidad Autónoma de Temucuicui , ha sido uno de los más complejos y conflictivos desde el retorno a la democracia, marcando un patrón de resistencia territorial frente a constantes operaciones policiales y judiciales”.

“La Comunidad de Temucuicui ha sido y será zona de resistencia: Nos declaramos como un territorio autónomo donde la presencia del Estado es rechazada y no reconocida como una autoridad con jurisprudencia en nuestras tierras, puesto que el pueblo mapuche y nuestra comunidad de Temucuicui. Existe antes de la creación del Estado de Chile, bajo ese concepto nuestra comunidad y el pueblo Mapuche tiene legitimidad ancestral y soberana legitimidad ancestral y soberana sobre estos territorios, nuestro territorio es mapuche, no chileno”, se complementó.