“Nos devolvieron la esperanza”: Así es la nueva sala cuna Burbujitas del Mar inaugurada en Penco tras los incendios

A sólo meses de los devastadores incendios que azotaron la zona centro-sur del país en enero pasado, el proceso de reconstrucción comienza a mostrar resultados concretos. En la localidad de Lirquén, comuna de Penco, se inauguró esta semana la nueva sala cuna modular Burbujitas del Mar, un proyecto impulsado por CMPC y Desafío Levantemos Chile. La nueva infraestructura, que abarca 14 módulos de alto estándar emplazados en 600 metros cuadrados, permitirá que 19 niños y niñas de entre cero y dos años retomen su educación inicial en un espacio que cuenta con accesibilidad universal y aislación térmica para hacer frente al frío y la lluvia característicos de la Región del Biobío.

El impacto de la catástrofe golpeó con dureza a la comunidad educativa local, que perdió casi dos décadas de historia bajo las llamas. Sin embargo, la articulación de esfuerzos permitió levantar el recinto en tiempo récord, mitigando la incertidumbre de los apoderados y educadoras. Elizabeth Núñez, directora de la Sala Cuna Burbujitas del Mar, detalló el valor emocional de esta reapertura: “Vimos que muchos recuerdos de dieciséis años de generaciones que han pasado por nuestra sala cuna de la primera infancia se lo llevaban las llamas. Pese a la tristeza que nosotros sentimos en ese momento, puedo decir que nunca nos sentimos solas. Inmediatamente vimos como empresas y autoridades se unían para volver a entregarnos ese espacio. Fue una tremenda alegría, nos devolvieron la esperanza. Desafío Levantemos Chile y CMPC han estado con nosotros desde el primer día y nos han demostrado que la primera infancia sí es importante”.

El modelo de gestión implementado en Lirquén se erige como un referente de las ventajas operativas de la colaboración público-privada frente a emergencias de gran escala. Mientras las fundaciones y empresas agilizaron la construcción física, la Municipalidad de Penco solicitó a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) la adjudicación de fondos para garantizar la operación sostenible del establecimiento. Augusto Robert, vicepresidente de Asuntos Corporativos de CMPC, profundizó en esta dinámica colaborativa. “Reconstruir esta sala cuna y jardín infantil permite apoyar a las familias y a los padres en un momento muy difícil, entregándoles la tranquilidad de que sus hijos estarán en un espacio digno, acogedor y seguro mientras ellos avanzan en la reconstrucción de sus hogares y el retorno a sus trabajos. Pero también porque significa devolverles a los niños un lugar donde puedan recuperar su educación y su formación en la primera infancia”, aseguró el ejecutivo.

Desde el ámbito político y social, diversas autoridades destacaron la necesidad de proyectar estas alianzas hacia el futuro, entendiendo que la reconstrucción abarca tanto las viviendas como el tejido social desde los primeros años de vida. Nicolás Birrell, presidente de Desafío Levantemos Chile, afirmó que “levantar una sala cuna es proteger a los más pequeños de la comunidad. Gracias a la eficiencia de esta alianza demostramos que la colaboración público-privada es la herramienta más poderosa para devolverle la dignidad y el futuro a nuestros niños en tiempo récord”. Por su parte, Sergio Giacaman, Gobernador Regional del Biobío, apuntó a los desafíos venideros frente a las urgencias climáticas: “En la Región del Biobío aprendemos de las catástrofes, nos levantamos y avanzamos, pero hoy también debemos incorporar medidas de mitigación que permitan proteger mejor a nuestras comunidades en el futuro”.