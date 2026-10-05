Natalia Duco regresa a La Moneda como asesora senior: Fue contratada por $17 millones brutos hasta fin de año

Tras su salida del Ministerio del Deporte, la exministra Natalia Duco regresó al Gobierno para integrarse al equipo de asesores del presidente José Antonio Kast, con un sueldo bruto de $17 millones.

De acuerdo con una resolución de Presidencia, la exautoridad fue contratada bajo la modalidad de honorarios en el cargo de “asesoría senior en materia de deportes”, según consignó Radio Bío Bío.

El rol de Duco consistirá en asesorar al Gobierno en estrategias deportivas, redactar propuestas técnicas y fiscalizar el avance de los proyectos del área.

Asimismo, en el documento se incluye una cláusula que la obliga a cumplir con cualquier otra tarea que su jefe directo considere necesaria para respaldar el trabajo de Presidencia.

El contrato de la exministra contempla un período de cuatro meses con un sueldo bruto total de $17.100.000, desde el 7 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2026.

En el documento se detalla que el pago de la exautoridad se realizará en cuatro cuotas: una primera de $3.600.000 (dado que no trabajó el mes de septiembre completo) y tres cuotas de $4.500.000 correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre.

La reincorporación de Duco al Gobierno se da a menos de un mes de su salida de la cartera, ocurrida el viernes 14 de agosto, luego de las críticas en su contra por el uso de un vehículo fiscal que fue investigado por la Contraloría General de la República.