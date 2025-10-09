Municipio de Santiago destituye a rectora del Instituto Nacional, Carolina Vega, por faltas a la probidad administrativa y negligencia

Según confirmó el municipio, la medida se adoptó tras un sumario administrativo que reveló que la exrectora no actuó conforme a los protocolos exigidos por ley frente a la agresión sufrida por un estudiante de tercero medio.

La Municipalidad de Santiago resolvió la destitución de la rectora del Instituto Nacional, Carolina Vega, tras una investigación que acreditó graves faltas a la probidad administrativa y negligencia en el ejercicio de sus funciones, luego de un violento episodio de agresión escolar ocurrido dentro del establecimiento en agosto pasado.

Destitución de Carolina Vega

Según detalló el municipio a través de un comunicado, la medida se adoptó tras un sumario administrativo que reveló que la exrectora no actuó conforme a los protocolos exigidos por ley frente a la agresión sufrida por un estudiante de tercero medio, quien fue golpeado por compañeros de cuarto medio dentro de una sala de clases.

El caso desató preocupación inmediata en la comunidad educativa y obligó al municipio a iniciar el proceso disciplinario el 21 de agosto de 2025.

La investigación concluyó que Vega no tomó las medidas necesarias para resguardar la integridad del estudiante agredido, omitió realizar la denuncia obligatoria al Ministerio Público dentro de las 24 horas establecidas por la ley, y tampoco notificó oportunamente a la Dirección de Educación Municipal (DEM), incumpliendo los protocolos de seguridad escolar.

Detalles del sumario: Vega presentó 45 testigos, entre ellos la exalcaldesa Irací Hassler

El sumario determinó que estas acciones configuran una infracción al artículo 8° de la Ley N° 18.575 sobre Probidad Administrativa, que establece la obligación de actuar con eficiencia, legalidad y responsabilidad en la función pública.

Durante el proceso —que, según el municipio, respetó todas las garantías del debido proceso— la exrectora presentó un listado de 45 testigos, entre ellos el exdirector de Educación Municipal Rodrigo Roco y la exalcaldesa Irací Hassler, quien finalmente no declaró.

Doce personas prestaron testimonio, incluyendo docentes, exalumnos, apoderados y representantes estudiantiles, además de diligencias como careos y revisión de documentación interna.

La defensa de la exrectora del Instituto Nacional

En sus descargos, Vega denunció presunta discriminación de género y persecución política, acusaciones que fueron descartadas por la investigación.

El informe final concluyó que el proceso se centró exclusivamente en los hechos ocurridos dentro del liceo, sin motivaciones externas ni sesgos ideológicos.