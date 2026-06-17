Mujer de 64 años murió tras ser apuñalada en Maipú: Volvía a su casa después de una clase de baile

Una mujer de 64 años murió tras ser atacada con un arma cortopunzante en la comuna de Maipú (Región Metropolitana).

El hecho ocurrió la noche del martes, mientras la víctima retornaba a su hogar tras una clase de baile.

En ese momento, habría sido abordada por un sujeto que se bajó de un auto y le propinó al menos tres heridas.

El subprefecto Luis Espinoza de la Brigada de Homicidios (BH) Metropolitana comentó que a solicitud de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, se están realizando diligencias investigativas para determinar la dinámica de los hechos, revisando cámaras de seguridad del sector y testimonios de testigos.

De manera preliminar, se dio a conocer que hay un individuo detenido, que sería un menor de edad que fue entregado a las autoridades por su madre.

El subprefecto aclaró que una de las líneas investigativas es el robo con homicidio; “no obstante, el móvil exacto lo vamos a tener de la totalidad de diligencias que están en este momento en proceso de desarrollo”.