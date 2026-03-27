Muerte de inspectora en colegio de Calama: Imputado pasará este sábado a control de detención

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, informó que este sábado 28 de marzo el imputado será puesto a disposición del Tribunal de Garantía de Calama para su audiencia de control de detención, instancia en la que el Ministerio Público formalizará la investigación por los delitos de homicidio consumado, homicidio frustrado reiterado y porte de arma blanca.

Este viernes, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, se refirió a las indagatorias que se desarrollan tras la muerte de una inspectora al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta, en la ciudad de Calama.

En ese contexto, el ente persecutor reportó que los hechos ocurrieron alrededor de las 10:30 de la mañana, cuando un estudiante de cuarto medio del establecimiento habría agredido con un arma cortopunzante a una inspectora, provocándole lesiones que, lamentablemente, derivaron en su fallecimiento.

Según los antecedentes preliminares del caso, el alumno de 18 años, portando diversas armas blancas, habría atacado primero a una docente y posteriormente a una paradocente que intentó intervenir en auxilio de la primera. Tras este primer hecho, el imputado se desplazó hasta el patio del recinto educacional, donde habría lesionado a otros tres alumnos.

El sujeto fue contenido y retenido por profesores de la misma institución educativa hasta la llegada de personal de Carabineros, quienes procedieron a su detención y al aislamiento del sitio del suceso.

Durante el procedimiento se estableció que el sujeto portaba dos mochilas. En una de ellas se encontró un artefacto configurado como una bomba simulada, sin material explosivo, que contenía un mensaje de burla. Debido a esto, se solicitó la concurrencia del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros para descartar cualquier riesgo.

Asimismo, durante diligencias de entrada y registro en el domicilio del detenido, se incautó diversa evidencia relacionada con los hechos.

Durante la jornada, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) y personal de la SIP de Carabineros continúan desarrollando peritajes científicos y la toma de declaraciones para esclarecer completamente los hechos.

Control de detención: Fiscalía formalizará la investigación por los delitos de homicidio consumado

En cuanto a la situación del imputado, el fiscal Bekios informó que será puesto a disposición del Tribunal de Garantía de Calama para su respectiva audiencia de control de detención este sábado 28 de marzo, instancia en la que el Ministerio Público formalizará la investigación por los delitos de homicidio consumado, homicidio frustrado reiterado y porte de arma blanca, entre otros.

“El fue detenido en situación de flagrancia, ya que una vez producidas estas agresiones diversas personas al interior del colegio lo retuvieron inicialmente. Posteriormente fue puesto a disposición de Carabineros y luego entregado a la unidad que quedó a cargo de la investigación: la PDI”, aclaró, y adelantó que en las próximas horas continuarán diversas diligencias.

Cabe mencionar que la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional de Antofagasta tomó contacto con las familias afectadas con el fin de brindar apoyo especializado.