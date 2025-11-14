Movilh denuncia vandalización del memorial de Daniel Zamudio en el Cementerio General: Evalúan presentar acciones legales

La organización advirtió que no se trata solo de un acto vandálico, sino que también es un "atentado contra la memoria histórica y contra los símbolos de la lucha por la dignidad LGBTIQ+".

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció la vandalización del Memorial de la Diversidad Daniel Zamudio Vera, en el Cementerio General.

Según señaló la organización, los responsables del ataque son miembros de “Mada Dignidad”, un grupo que “durante todo este año ha instalado carteles sobre el Memorial utilizando pegamentos que provocaron daños irreparables en su estructura”.

Desde el cementerio denunciaron los hechos ante Carabineros y junto al Movilh están evaluando presentar acciones legales.

El Movilh informó que en marzo de este año terminó una “costosa y extensa restauración del memorial, luego de años de esfuerzos por reunir recursos para recuperar este espacio de memoria y reflexión, donde descansan los restos de Daniel Zamudio y se recuerda a todas las víctimas fatales de la homo/transfobia en Chile”.

“Nos costó años conseguir los recursos para restaurar el Memorial. Todo ese esfuerzo ha sido torpedeado, por un grupo que instalaba y pega sin autorización carteles, utilizando pegamentos que dañan estructura de un sitio histórico para las personas LGBTIQ+”, añadieron.

Durante este año, además, se han retirado distintos carteles que fueron instalados sin autorización, pero en esta oportunidad “el daño fue mucho mayor, pues los pegamentos utilizados afectaron las columnas y el retrato de Daniel Zamudio, ubicado sobre su tumba”.

En ese sentido, la organización acusó que no se trata solo de un acto vandálico, sino que “es un atentado contra la memoria histórica y contra los símbolos de la lucha por la dignidad LGBTIQ+”.

“Se ha ofendido la memoria de Daniel y de todas las víctimas fatales de la discriminación que homenajeamos en este lugar. Este es el mismo grupo que ha publicado en sus redes sociales fotografías con la bandera del Movilh incendiada, tras ataques en marchas del Orgullo”.

El ataque no es solo daño patrimonial, “sino también una afrenta ética y moral contra un espacio declarado sitio de memoria, levantado para educar en el respeto y los derechos humanos”, subrayó el Movilh.