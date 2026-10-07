“Es falso”: Monsalve rechaza maniobra dilatoria y explica postergación de audiencia hasta 2027

El exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve rechazó que su defensa haya buscado dilatar el proceso judicial en su contra y atribuyó la postergación de la audiencia de preparación de juicio oral a una notificación fuera del plazo legal.

En una declaración pública, Monsalve sostuvo que la acusación particular de la querellante fue presentada el 17 de septiembre y debía ser notificada a más tardar el 25 de ese mes. Sin embargo, aseguró que la comunicación se concretó recién el 28 de septiembre.

“Es falso atribuir esta reprogramación a una maniobra dilatoria de mi defensa. Mi defensa no tenía a su cargo ni presentar ni notificar la acusación particular”, afirmó.

El exsubsecretario sostuvo que la reprogramación correspondió a una decisión del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago frente al incumplimiento del plazo de notificación.

“Reitero mi voluntad de que el proceso avance con prontitud y que las pruebas y los argumentos de todas las partes sean examinados en juicio”, agregó Monsalve, quien volvió a declararse inocente.

La audiencia de preparación de juicio oral quedó fijada para el 3 de marzo de 2027. El Ministerio Público acusa a Monsalve por los delitos de violación y abuso sexual y solicita penas que suman 14 años y 2 días de cárcel.