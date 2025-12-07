Mon Laferte respalda candidatura de Jeannette Jara a una semana del balotaje

La cantante difundió un video donde destaca la forma en que la abanderada del oficialismo entiende al país y defiende sus convicciones. El registro fue publicado en las redes de la candidata del Pacto Unidad por Chile.

La cantante chilena Mon Laferte manifestó públicamente su apoyo a la candidatura presidencial de Jeannette Jara, a pocos días de la segunda vuelta. El mensaje apareció en un video publicado en la cuenta de Instagram de la abanderada del Pacto Unidad por Chile.

“Gracias, Mon. Por tu mensaje tan claro y por creer, igual que yo, en un país donde todas y todos podamos vivir con las mismas oportunidades”, señaló Jara al difundir el registro.

En el video, Laferte explica las razones de su respaldo. “Quiero decidir sobre mi cuerpo, quiero que la salud no dependa del bolsillo, quiero tener tiempo para descansar, quiero tener tiempo para estar con mi hijo”, expresó la artista.

Luego añadió que “creo en la diversidad, por eso creo que podemos ser un poco distintos, pero podemos vivir en el mismo país con nuestras diferencias, porque finalmente tenemos más cosas en común. Por eso creo en Jeannette Jara”.

La cantante también valoró el estilo de la candidata. “Me gusta la claridad con la que entiende este país, creo en su forma de mirar a las personas, creo en su humanidad, y la ternura y la garra con que defiende lo que le parece justo. Creo que este es tiempo de abrazar nuestras diferencias y construir juntas y juntos el país que soñamos”.

El apoyo se conoció una semana antes del balotaje y dos meses después de una fotografía que ambas se tomaron en el festival Ruidosa. En ese momento, Jara agradeció el gesto, aunque Laferte aclaró que no existía un pronunciamiento formal. El video publicado ahora sí representa un respaldo explícito a su candidatura.