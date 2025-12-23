Minsal activa alertar sanitaria y ordena retiro de trucha ahumada Aqua Austral por presencia de Listeria

La contaminación fue detectada en el marco del programa de Vigilancia Nacional de Microbiología en Alimentos, tras un análisis realizado por el laboratorio de la Seremi de Salud en la Región del Biobío.

El Ministerio de Salud declaró este martes una alerta alimentaria tras confirmar la presencia de Listeria monocytogenes en un lote de Trucha Ahumada en frío Slice 150 g, producido por la empresa Aqua Austral Ltda..

La contaminación fue detectada en el marco del programa de Vigilancia Nacional de Microbiología en Alimentos, tras un análisis realizado por el laboratorio de la Seremi de Salud en la Región del Biobío.

El lote afectado es el N° 12277121225, envasado el 12 de diciembre de 2025 y con fecha de vencimiento 26 de diciembre de 2025.

El Minsal recomendó no consumir el producto y notificó a la empresa fabricante y a los distribuidores. Además, se realizarán inspecciones en la planta de producción y se aplicarán todas las medidas necesarias para retirar el alimento del mercado.

El riesgo de la Listeria

La Listeria monocytogenes puede provocar listeriosis, enfermedad que, aunque generalmente leve, puede tener consecuencias graves o mortales en gestantes, recién nacidos, adultos mayores e inmunodeprimidos.

Los síntomas iniciales incluyen fiebre, vómitos y diarrea, pero la infección puede evolucionar hacia sepsis, meningitis o meningoencefalitis, y en mujeres embarazadas causar abortos, muerte fetal o enfermedades neonatales graves.

El Ministerio de Salud instó a las personas que hayan consumido este lote y presenten síntomas a acudir de inmediato a un centro de salud.