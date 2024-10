“Conmigo se está cometiendo una injusticia”: Sergio Muñoz dice que vinculación con Vivanco en AC es una crítica a sus fallos

El Senado revisará el martes la acusación constitucional contra el suspendido ministro de la Corte Suprema y Ángela Vivanco, en donde son imputados políticamente por presunta irregularidad cometida al interior del máximo tribunal. “Están buscando una vía oblicua para sacar a este juez que está fallando en contra o no está acorde a sus intereses”, contestó Muñoz.

El suspendido ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, afirmó que la vinculación que se le hizo con Ángela Vivanco en la acusación constitucional es una crítica a los fallos que ha emitido durante su trayectoria profesional.

El Senado revisará el próximo martes 15 de octubre el libelo impulsado por sectores de oposición, luego que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó su admisibilidad.

Debido a esto, ambos quedaron suspendidos de su función judicial. Aunque, casi en paralelo, el pleno del máximo tribunal removió a Vivanco el jueves pasado.

Ahora, tanto Muñoz como Vivanco deberán esperar qué decidirá la Cámara Alta, en donde los parlamentarios actuarán como jurado y, en caso de que el libelo sea acogido, ambos serán destituidos y no podrán de ninguna función pública durante cinco años.

“Conmigo se está cometiendo una injusticia”

En entrevista con La Tercera, Sergio Muñoz acusó que se está cometiendo una injusticia con él, al sumar su caso con el de Vivanco en una misma acusación constitucional.

Y es que el suspendido ministro supremo es investigado por presunta irregularidad cometida en el caso inmobiliario que involucró a Fundamenta y a su hija, la jueza del Duodécimo Juzgado de Garantía de Santiago, Graciel Muñoz. En tanto, Vivanco es apuntada por su relación con Luis Hermosilla, en el marco del denominado Caso Audios.

“Generalmente, no hago suposiciones ni de alguna manera trato de introducirme en la mente de los acusadores porque estaría cometiendo un hecho de injusticia, pero con ese mensaje que recibo del periodista (donde se le pregunta por el libelo conjunto con Vivanco) queda claro que se utiliza el Caso Audio para ver la forma de que a un ministro, que a lo mejor por sus fallos no les causa conveniencia o que no juzga de alguna manera acorde a sus intereses, lo saquen de la Corte Suprema”, comentó el juez al medio citado.

Y, en ese sentido, insistió: “El fundamento, todo lo que usted leyó, reposa en una declaración jurada de una testigo de oídas que no es imparcial, sino que es parcial porque es dependiente de la empresa que lo presenta”.

Luego, se le consultó por qué cree que ocurre esta situación. “Lo que queda más claro es que hay una crítica a los fallos. Acúsenme por los fallos, pero no pueden porque las sentencias que uno dicta no pueden ser revisadas por otro poder del Estado. Eso es lo que dice la Constitución”.

“Están buscando una vía oblicua para sacar a este juez que está fallando en contra o no está acorde a sus intereses. O lo que yo he dicho muchas veces: que no es un juez ponderado”, añadió. “¿Qué significa un juez ponderado? Es un juez socialmente domesticado a los intereses y poderes que reinan en la sociedad. Un juez que no causa problemas. Un juez que puede dejar derechos sin aplicación porque son de las minorías”, continuó.

Pero, cerró, “en mi caso, voy a aplicar siempre el derecho y eso significa la Constitución, la ley, los reglamentos y todo el ordenamiento jurídico”.