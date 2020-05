El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, es el primer miembro del gabinete del presidente Sebastián Piñera contagiado de coronavirus.

El secretario de Estado confirmó la información a través de Twitter, donde comentó que el test que se realizó hace unos días arrojó un resultado positivo.

Moreno aseguró que hasta el momento no ha presentado síntomas y que continuará con la cuarentena que comenzó cuando se realizó el examen.

He sido notificado que el examen de COVID-19 que me realicé hace unos días dio positivo, afortunadamente no he tenido síntomas hasta ahora. Tal como indica la autoridad sanitaria continuaré con la cuarentena que comencé cuando me realicé el examen. #CuidémonosEntreTodos

— Alfredo Moreno Charme (@amorenocharme) May 25, 2020