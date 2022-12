Este domingo, el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, explicó más detalles sobre la renuncia que le solicitó a la ex seremi de la RM, Patricia Hidalgo.

A través de un comunicado, desde la cartera apuntaron a la “pérdida de confianza” por “desentenderse” de presentar una denuncia en contra de una posible violación a una menor en un centro de ayuda gubernamental.

“La decisión de solicitarle la renuncia se debe a la causal de pérdida de confianza, lo que fue motivado por haberse desentendido formalmente respecto a la presentación de denuncias– cuestión que es obligación de toda autoridad política y funcionario público- ante indicios de la presunta violación de una niña en un recinto de atención a personas en situación de calle ubicado en la Región Metropolitana”, recoge el escrito.

“Debido a estos antecedentes, además de la mencionada petición de renuncia, el martes 29 de noviembre, el Ministerio de Desarrollo Social instruyó que se iniciara un sumario para identificar todas las responsabilidades involucradas, y también se presentó una denuncia ante el Ministerio Público en la misma fecha”, agregaron.

👉🏽 Compartimos comunicado oficial sobre ex Secretaria Regional de la Región Metropolitana y la renuncia a su cargo. pic.twitter.com/8kOVLH7Kv2 — Ministerio de Desarrollo Social y Familia (@MinDesarrollo) December 4, 2022

¿Qué dijo Hidalgo?

La ex funcionaria señaló en entrevista con Radio Biobío, que su salida se debió a discrepancias que tuvo con dos autoridades de Gobierno que la obligaron a actuar contra su voluntad.

En esa línea, apuntó directamente a la delegada presidencial de la RM, Constanza Martínez, y la subsecretaria de Desarrollo Social, Francisca Perales, quienes acusa, le ordenaron votar a favor de proyectos de infraestructura en el comité de evaluación ambiental. Los que, a su juicio, afectarían a los vecinos de Ñuñoa y Quilicura.

La respuesta del ministro Jackson

En esa línea, el ministro Jackson respondió que “en este caso, hubo una situación muy sensible en un programa de calle que involucró la presunta violación de una niña y, por tanto, al iniciarse los protocolos, uno espera que apenas eso se ponga en conocimiento de una autoridad regional, se informe al ministro y levantar todas las alertas rojas”.

Y añadió: “En el caso de ella, dado que están circulando distintas especulaciones que no son ciertas, lo que ocurrió es que como las personas involucradas en el presunto delito habían egresado de los programas calle, es decir, ya no estaban en la residencia cuando se les fue a ver, ella se desentendió del tema formalmente“.

Asimismo, el secretario de Estado destacó que Hidalgo expresó por escrito que el asunto “no le competía a ella, sino que a la oficina nacional y eso generó la pérdida de confianza (…) este tipo de situaciones tienen que ser alertas rojas que dediquen el 100% de toda la preocupación”.

Sobre las supuestas presiones denunciadas por la ex seremi, Jackson sostuvo que “lo desconozco, yo al menos no ejercí ninguna presión, nunca, eso lo puedo garantizar. Lo único que sé es que esa no fue la razón por la cual se le solicitó la renuncia, porque yo mismo se la solicité en persona y le dije que la razón era la otra”.

Ante esto, el senador Fidel Espinoza (PS) señaló en Twitter que “eso es una falsedad absoluta de Giorgio Jackson. Una nueva de sus mentiras y falsedades a las que nos tiene acostumbrados. Ya escucharemos a la ex seremi en el Congreso. Esta falsedad denigrando a una gran profesional refleja en su esencia quien es el ministro que tenemos”.

Asimismo, agregó: “La nueva forma de gobernar, es peor que las malas prácticas que denunciaban. Donde queda tu superioridad moral ‘caradura’. Sacaste a una seremi, por no querer votar como querías un proyecto medioambiental. Lo peor de la política”.