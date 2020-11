El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, viajó hasta la ciudad de Talcahuano para visitar a los dos adolescentes pertenecientes a un hogar del Sename y que durante la jornada del miércoles resultaron heridos a bala por parte de funcionarios de Carabineros.

En su visita, el secretario de Estado indicó que acudió al Hospital Las Higueras, donde pudo compartir con los jóvenes heridos y “conversar más de 20 minutos con cada uno”, destacando que “fueron conversaciones muy francas, muy sinceras”.

En esta oportunidad, el titular del Interior contó que “me encontré con dos jóvenes muy valiosos, me encontré con personas que están llenos de sueños, que tienen historias de vida. Me contaron sus vidas, me contaron su afición por el deporte, me contaron lo que ha sido su infancia”, agregó, agradeciendo además que “me hayan abierto esa posibilidad”.

“Estos niños, estos jóvenes, no son solo estadísticas, no son solo números, son personas”, sentenció el ministro.

Asimismo, detalló que el propósito de su visita, además de conocer a los adolescentes afectados, era reunirse con autoridades locales para asegurar la celeridad de la investigación en el caso y así “poder esclarecer lo antes posible lo que ha ocurrido”.

Nuevas iniciativas

El ministro del Interior destacó además que sostuvo una reunión con la directora nacional del Sename, Rosario Martínez, donde compartieron información respecto de un plan piloto que se concretaría en primera instancia en la Región de Valparaíso y que se llevará a cabo por el Ministerio de Salud.

Según explicó, se trata de “dispositivos móviles con equipos multidisciplinarios, fundamentalmente psicólogos y psiquiatras, que van a estar 24 horas al día disponibles y que van a poder llegar de forma oportuna cuando, por ejemplo, en este tipo de residencias existan este tipo de descompensaciones u ocurra una situación que requiera intervención de profesionales que estos centros (del Sename) no tienen hasta hoy”, destacó.

De tal forma que luego de la puesta en marcha de este plan piloto, posteriormente será necesario “reforzarlos en todo Chile para que podamos actuar de manera oportuna y con otras herramientas a lo ocurrido en Talcahuano”.

La otra arista a reforzar tiene relación con los equipos que componen estas residencias, “para que quede una capacidad instalada profesional y que desde ahí se puedan tener otras herramientas para abordar estas situaciones”.

De esa manera, “evitar justamente que la primera llamada de protocolo sean los policías y que haya otra instancia que pueda atender del punto de vista de salud mental y contención, a niños, niñas, adolescentes y jóvenes”, agregó el secretario de Estado.

En cuanto a la situación registrada este miércoles en el hogar Carlos Macera del Sename, el titular del Interior recalcó que “el Estado está para cuidar, para proteger a estos jóvenes, y por supuesto nos duele como gobierno que ocurran este tipo de situaciones”.

Carabineros y renuncia de Rozas

Respecto del carabinero que fue presunto autor de los disparos que hirieron a los menores de edad, el ministro Delgado indicó que este viernes sería su control de detención y que “los antecedentes que aporte él, como otras personas, van a ser claves”.

Al mismo tiempo, informó que pidió la información de todos los procedimientos similares a los que Carabineros han acudido en la Región del Biobío, que durante este 2020 sobrepasan los 70, y además “voy a pedir las estadísticas de todos los que se realizaron en el país”.

Sobre la renuncia del ex general director de Carabineros, Mario Rozas, el titular del Interior explicó que “hoy día comienza un nuevo ciclo” y que ahora se debe trabajar por una profunda reforma a la institución.