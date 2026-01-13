Ministro de Justicia y DD.HH aborda absolución de Crespo: “Solidarizamos con la situación de Gustavo Gatica”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, evitó pronunciarse sobre el fondo del fallo que absolvió al carabinero Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica, pero afirmó que “solidarizamos con la situación de Gustavo Gatica”.

El secretario de Estado señaló que, al igual que con el caso de la senadora Fabiola Campillai, el gobierno no emitiría comentarios sobre la decisión judicial.

Un llamado a proteger la protesta pacífica

Según reportó Radio Bío Bío, Gajardo calificó como “un drama que nadie quiere vivir en nuestro país” el trauma ocular que sufrió Gatica por participar en una movilización. Subrayó que “el ejercer la movilización pacífica es un derecho” y que los ciudadanos no deben tener temor a sufrir consecuencias físicas por ejercerlo.

Si bien expresó empatía con la víctima y su familia, mantuvo la postura de no analizar el fallo que aplicó la ley Naín Retamal y determinó la exoneración del agente tras una serie de argumentos.

Un veredicto que no fue aceptado por organizaciones de derechos humanos, y que han criticado como un supuesto “manto de impunidad”.