Ministro Campos respalda visas temporales para migrantes en el agro: “Chile necesita esa mano de obra extranjera”

El ministro de Agricultura, Jaime Campos, se refirió a las demandas de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), gremio que ha planteado que actualmente el país no cuenta con la fuerza laboral necesaria para cubrir las necesidades de la actividad agrícola.

Consultado en Radio Infinita sobre si el Gobierno se abre a la creación de visas temporales, sostuvo que el sector agrícola actualmente requiere trabajadores extranjeros para la temporada de cosecha cuando corresponda.

“Hoy en día, Chile necesita esa mano de obra extranjera que es temporal, que es lo que ha dicho la Sociedad Nacional de Agricultura, y que nosotros como Ministerio lo respaldamos”, aclaró.

En esa línea, agregó: “Nos interesa es que todo ese trabajo temporal que se desarrolla en el mundo agrícola sea formalizado. Y para ello estamos dispuestos a hacer todo lo necesario, es decir, que si hay gente que trabaje con un contrato de trabajo, que se le hagan imposiciones, que tengan acceso a la salud, que vengan por un tiempo determinado y después regresen a sus países”.

Asimismo, precisó que para ello tendrían que operar la visa Mercosur o visas temporales. “No nos interesa el trabajo irregular en esta materia”, enfatizó.

A su juicio, en países como Chile, que se encuentra en vías de desarrollo, ocurre que “la población nacional parece que se cree más de lo que somos y estima que hay ciertas actividades que ya no deberían ser desempeñadas por ellos, sino por otros. Se agrandan, pero evidentemente los chilenos somos pechugones —sí, esa es la verdad— y nos creemos el cuento”.

“Hay trabajadores temporeros que en la época que corresponde ganan 1 millón, 1 millón y medio de pesos mensuales, y algunos llegan hasta a ganar 2 millones de pesos mensuales. Y aun así hay chilenos que no quieren desarrollar esa actividad. Y lo mismo ocurre en materia de aseo, etcétera. Hay varias actividades que empiezan a ser un poco desprestigiadas”, cerró.