Ministro Arrau y portazo del TC a aspectos del Plan Escuelas Protegidas: “Somos respetuosos de los fallos”

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se refirió al fallo del Tribunal Constitucional (TC) dado a conocer el pasado martes, en el que declaraba inconstitucionales algunos aspectos del Plan Escuelas Protegidas.

Dicha iniciativa busca establecer mayores controles en establecimientos educacionales, a raíz de episodios de violencia que se han registrado en el último tiempo.

Sin embargo, el TC declaró contrarias a la Constitución normas como la inhabilidad para acceder a la gratuidad por hechos de violencia y también la obligatoriedad de la revisión de mochilas en los establecimientos.

⚖️El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) emitió hoy este comunicado respecto de los requerimientos parlamentarios presentados en el marco del proyecto de ley que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa. 📌 Ver comunicado 👇 pic.twitter.com/LmpSXm9v9P — Tribunal Constitucional de Chile (@tribconst_chile) June 24, 2026

En este sentido, este miércoles Arrau señaló que “nosotros no vamos a emitir un juicio de opinión, y menos el ministro de Seguridad sobre un Tribunal Constitucional“.

Del mismo modo, sostuvo que “nosotros creíamos que era buena idea que hubiera mayores atribuciones para revisión de mochilas y otras cosas en los colegios y establecimientos educacionales, pero el Tribunal Constitucional ha tomado otra decisión”.

Finalmente, acotó que “nosotros somos respetuosos de los fallos“.