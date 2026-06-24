Ministro Arrau y portazo del TC a aspectos del Plan Escuelas Protegidas: “Somos respetuosos de los fallos”

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se refirió al fallo del Tribunal Constitucional (TC) dado a conocer el pasado martes, en el que declaraba inconstitucionales algunos aspectos del Plan Escuelas Protegidas.
Dicha iniciativa busca establecer mayores controles en establecimientos educacionales, a raíz de episodios de violencia que se han registrado en el último tiempo.
Sin embargo, el TC declaró contrarias a la Constitución normas como la inhabilidad para acceder a la gratuidad por hechos de violencia y también la obligatoriedad de la revisión de mochilas en los establecimientos.
⚖️El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) emitió hoy este comunicado respecto de los requerimientos parlamentarios presentados en el marco del proyecto de ley que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa.
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— Tribunal Constitucional de Chile (@tribconst_chile) June 24, 2026
En este sentido, este miércoles Arrau señaló que “nosotros no vamos a emitir un juicio de opinión, y menos el ministro de Seguridad sobre un Tribunal Constitucional“.
Del mismo modo, sostuvo que “nosotros creíamos que era buena idea que hubiera mayores atribuciones para revisión de mochilas y otras cosas en los colegios y establecimientos educacionales, pero el Tribunal Constitucional ha tomado otra decisión”.
Finalmente, acotó que “nosotros somos respetuosos de los fallos“.
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