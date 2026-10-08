Ministro Arrau tras aprobación de las RUF: “Los funcionarios deberían actuar con mayor seguridad”

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, valoró la aprobación de las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) y sostuvo que la nueva normativa entregará mayor certeza jurídica a Carabineros y las policías al momento de actuar.

Según explicó, la legislación concentra en un solo cuerpo legal los criterios que deberán considerarse al evaluar el uso de la fuerza por parte de los funcionarios.

“Da una claridad total. Este es el cuerpo legal que hay que revisar para el uso de la fuerza por parte de las policías”, señaló.

“Deberíamos ver que los funcionarios actúan con mayor seguridad”

Arrau sostuvo que la aprobación de las RUF no supone cambios significativos en las técnicas utilizadas por Carabineros ni en su armamento, sino principalmente una mayor claridad respecto de las herramientas disponibles y su respaldo jurídico.

“Las técnicas son exactamente las mismas. La diferencia es que el carabinero y la ciudadanía van a tener más certeza”, explicó.

En esa línea, agregó que “deberíamos ver que los funcionarios actúan con mayor seguridad, pero no es que vayamos a ver un cambio de técnicas muy relevante o de armamento muy relevante, sino que va a estar en la actitud, en la certeza que le entregamos a los funcionarios”.

Consultado por el eventual uso de armas potencialmente letales durante manifestaciones, el ministro señaló que deberán cumplirse criterios de legalidad y racionalidad, además de las hipótesis contempladas en la normativa.

El general inspector Manuel Cifuentes Quezada también valoró la aprobación del proyecto y señaló que eleva a rango legal materias que anteriormente estaban reguladas mediante disposiciones internas de la institución.

“Lo vemos como un avance muy significativo para dejar claro cuáles son las hipótesis y bajo qué premisa tienen que actuar los carabineros ante el posible empleo de armas letales”, afirmó.

Cifuentes sostuvo que la nueva regulación permitirá a los funcionarios tener mayor claridad respecto de cuándo utilizar un arma potencialmente letal u optar por otros medios, y destacó que “la certeza jurídica es importante para el carabinero porque sabe que tiene un respaldo en un rango de ley”.