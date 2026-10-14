Ministro Arrau responde a críticas de Tohá y Cordero a RUF: “Lo encuentro quizás algo mezquino”

Esta tarde, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, abordó las críticas realizadas por los exministros Carolina Tohá y Luis Cordero a la iniciativa de Reglas de Uso de la Fuerza.

Cabe recordar que el pasado domingo, en una carta a El Mercurio, ambos secretarios de Estado señalaron que “el Estado es el único que puede ejercer legítimamente la fuerza. Cuando una sentencia, una ley o un acto administrativo deben cumplirse contra la voluntad de alguien, muchas veces basta el embargo o el congelamiento de activos; otras, hay que recurrir a la fuerza física. En ese caso, el privilegio ya no es del Estado en abstracto, sino de las fuerzas de orden, a las que corresponde dar eficacia al derecho, resguardar la seguridad interior y el orden público”.

En conversación con Emol, el titular de Seguridad explicó que entregar estas declaraciones “es no entender la realidad por la cual atraviesa el país. Hoy día el país necesita policías con un uso de las fuerzas tremendamente claros. No solamente porque vemos carabineros que se enfrentan a un delito mucho más violento día a día, a delincuencia mucho más armada, ellos lo saben”.

Arrau recordó las cifras de delitos y homicidios de la administración anterior, señalando que durante ese mandato se presentó esta iniciativa en el Congreso.

“Si recordemos que el récord de delitos y homicidios en este país fue de 2022 a 2023 y a ellos les tocó estar gobernando en esos años. Ellos saben a lo que se enfrentan las policías. Y por tanto ellos mismos presentan un proyecto de ley de regla de uso de la fuerza“, dijo.

La autoridad apuntó a que estos cuestionamientos no deberían existir, dado que este proyecto entrega mayor protección a las policías y a su vez, al resto de personas.

“Ellos deberían estar contentos porque hoy día ese proyecto ve la luz en nuestro gobierno y así es la política. Pero hoy día hacer críticas yo lo encuentro quizás algo mezquino y deberíamos ponernos contentos por esas policías que van a tener hoy día mayor tranquilidad a la hora de defender a la población civil y la población civil más claridad de cómo las fuerzas de seguridad emplean las fuerzas”, concluyó.