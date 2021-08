El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, entregó un mensaje de apoyo y solidaridad hacia Haití, tras el sismo de magnitud 7,2 que sacudió a la isla este sábado.

“Desde Chile queremos enviar un mensaje de apoyo y solidaridad hacia Haití por el terremoto sufrido hoy. El Gobierno de Chile está preparado para asistir de manera rápida esta emergencia y colaborar con el pueblo haitiano en el proceso de reconstrucción”, publicó el secretario de Estado en su cuenta de Twitter.

“Ofrecimos toda la ayuda a dicho país. El presidente Piñera me ha instruido de que pongamos a disposición de Haití nuestros medios materiales y humanos, por ejemplo, la patrulla de rescate de Bomberos de Chile. En fin, vamos a colaborar con Haití en este momento tan difícil para ese país“, agregó.

Lee también: ¿Cómo se determina la magnitud de un terremoto?

Nos hemos puesto en contacto con el embajador en Haití. Por el momento no hay víctimas chilenas. El Gobierno dispondrá de ayuda humanitaria y el apoyo de rescatistas de @BomberosdeChile para colaborar y asistir al pueblo haitiano en esta emergencia. pic.twitter.com/3iFeVCNHeD — Andrés Allamand (@allamand) August 14, 2021

También, el canciller confirmó que -por el momento- no hay fallecidos chilenos tras fuerte sismo. “Me he contactado personalmente con el embajador para saber sobre posibles víctimas chilenas. Hasta ahora no tenemos antecedentes en esa materia“, dijo.