Ministra Wulf evita cuestionar dichos de Olivares contra Bachelet: “Decidimos usar nuestra voz para trabajar por las urgencias”

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, evitó pronunciarse directamente sobre las declaraciones del diputado Javier Olivares (PDG), quien sugirió que la expresidenta Michelle Bachelet debía alejarse de la política y dedicarse a cocinar, en medio del debate por una eventual tercera candidatura presidencial.

Tras una reunión del Comité Social del Gobierno, la secretaria de Estado fue consultada sobre si consideraba apropiados los comentarios del parlamentario. Sin emitir una valoración explícita sobre sus dichos, Wulf sostuvo que el Ejecutivo ha optado por concentrarse en las prioridades del país.

“Cada uno es un actor en política que tiene influencia, que tiene una voz; nosotros decidimos usar nuestra voz para poder trabajar por las urgencias de nuestro país“, señaló.

La ministra agregó que esas prioridades fueron abordadas durante la reunión del comité y que corresponden a los asuntos sobre los cuales el Gobierno busca pronunciarse.

Los dichos de Olivares y la respuesta de Matthei

La controversia surgió el miércoles, luego de que Olivares cuestionara la posibilidad de que Michelle Bachelet vuelva a competir por La Moneda, tras las recientes declaraciones de la exmandataria en las que dejó abierta esa opción.

El diputado responsabilizó a los anteriores gobiernos de Bachelet por distintos problemas del país, con críticas a sus reformas educacionales y tributarias. Además, planteó que la expresidenta debía mantenerse alejada del debate político.

“Le deseo mucha suerte, podría seguir los mismos pasos de la señora Matthei, cocinar y hacer unas buenas cazuelas para enseñarle a la gente“, afirmó el parlamentario.

Sus declaraciones motivaron una respuesta de la excandidata presidencial Evelyn Matthei, quien defendió el derecho de las mujeres a participar en política, pese a sus diferencias con Bachelet.

“A las mujeres en política se nos juzga por nuestras capacidades, ideas y gestión, no por las tareas del hogar”, expresó Matthei a través de su cuenta de X.

La exalcaldesa de Providencia también sostuvo que ambas cuentan con la trayectoria necesaria para decidir sobre su futuro político y remarcó que “en Chile, el tiempo donde mandaban a las mujeres ‘a la cocina’ ya pasó”.

A las mujeres en política se nos juzga por nuestras capacidades, ideas y gestión, no por las tareas del hogar. Michelle Bachelet y yo tenemos caminos e ideas políticas muy distintas, pero ambas nos hemos ganado con trabajo y trayectoria el derecho a decidir sobre nuestro futuro. En Chile, el tiempo donde mandaban a las mujeres “a la cocina” ya pasó. Todo mi respeto a las mujeres jefas de hogar. — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) October 7, 2026

Wulf aborda eventual candidatura de Bachelet

En la misma vocería, Wulf también fue consultada por la posibilidad de que la expresidenta busque un tercer mandato presidencial.

Ante esa pregunta, la ministra respaldó la postura expresada previamente por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, respecto de los tiempos de la discusión electoral.

“Yo en esto quiero repetir un poco las palabras del ministro Alvarado ayer, que dijo: ‘Esa es una conversación que se tiene que dar en tres años y medio más’“, afirmó.

Wulf sostuvo que actualmente el Gobierno está concentrado en fortalecer las políticas sociales, impulsar el empleo formal, reactivar la economía y mejorar el acceso a la vivienda y la salud.

En ese sentido, señaló que las necesidades sociales del país constituyen las prioridades del Ejecutivo, por sobre las discusiones acerca de eventuales candidaturas presidenciales.