Ministra Rincón lamenta el rechazo de proyecto eléctrico en el Maule y afirma que DiCaprio “fue buscado por una organización”

La ministra de Energía, Ximena Rincón, lamentó el rechazo del proyecto de interconexión eléctrica Los Cóndores-Río Diamante en la Región del Maule.

Cabe recordar que la iniciativa de Enel fue criticada por el actor estadounidense Leonardo DiCaprio en sus redes sociales durante esta semana.

“Quedan menos de 1000 ejemplares del sapo espinoso del Pehuenche en estado silvestre y, este lunes 10 de agosto, el Gobierno chileno podría aprobar un plan catastrófico que destruiría el corazón de su único hábitat conocido”, compartió.

DiCaprio advirtió que “este anfibio en peligro crítico de extinción no habita en ningún otro lugar de la Tierra, excepto en el valle del Pehuenche (…) Ahora, esta especie enfrenta una de sus mayores amenazas hasta la fecha: un proyecto binacional de transmisión eléctrica. Esta obra empujaría a la especie al borde de la extinción”.

En esa línea, aseguró que las agrupaciones ecologistas no quieren detener el proyecto de transmisión, sino reubicarlo “en un lugar donde no exponga a una especie en peligro crítico a un riesgo aún mayor”.

Finalmente, la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) del Maule rechazó el proyecto, a pocos días del llamado del actor para salvar a las ranas pehuenches.

Al ser consultada por el hecho, la titular de Energía lamentó la decisión de la Coeva y señaló que “fue como una carta de último minuto” el poner sobre la mesa la ranita del Pehuenche.

“Era un proyecto que tenía todos sus informes favorables y nunca estuvo la ranita del Pehuenche en ninguno de los estudios, en ninguna de las discusiones, fue como una carta de último minuto, que se esgrime por alguien que, con todo el respeto que se merece, fue buscado por una organización“, afirmó sobre DiCaprio.

“A nosotros nos importa el medio ambiente, nos importa cuidar todo el ambiente desde el punto de vista turístico, de conservación, pero también nos importa y nos debe importar dar certeza eléctrica, estabilidad eléctrica a esa región. Esa región tiene un problema de base grave”, añadió.

En esa línea, explicó que se vive en la Región del Maule con “racionamiento eléctrico (…) porque no es capaz de sostenerse como sistema y, por lo tanto, espero que logremos construir entre todos una solución a un tema que es importante, por la interconexión, pero también por la seguridad energética de esa región”.