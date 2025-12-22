Ministra Macarena Lobos descarta “amarres”: “Parece más discurso de campaña que de Gobierno electo”

Lobos abordó la polémica por la norma sobre desvinculación de funcionarios públicos, afirmando que "se ha hecho un mal encuadre respecto a este tema".

Este lunes, la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, se refirió a la polémica por la norma sobre desvinculación de funcionarios públicos que presentó el gobierno.

En conversación con Radio Futuro, descartó que sea una “ley de amarre”. “Se ha hecho un mal encuadre respecto a este tema de, comillas, lo que se ha denominado Ley de Amarres”.

“Si uno mira en detalle la propuesta de protocolo que firmó el Gobierno con la Mesa del Sector Público, se ha destacado mucho el punto 14, que hay que decir que es la posibilidad, no de que no se desvincule al personal, sino que sea justificado y que efectivamente un acto motivado“, agregó.

Explicó que “si uno va a las reglas generales en el derecho administrativo, la ley 19.880, todos los actos tienen que ser fundados. Esto ha sido ratificado no solo por la jurisprudencia administrativa de la Contraloría, sino también de los tribunales de justicia, y por tanto acá lo que se explica es que debe ser fundado en causales objetivas y notificarse con un plazo de 30 días”.

Detalló que ello es distinto al caso del punto 15 del protocolo, que apunta a las autoridades que prestan asesoría directa a los gabinetes. “En ese caso estamos estableciendo una regla general para poder identificar con mayor facilidad ese personal de confianza y que, según las propias reglas que establece el protocolo que se van a incorporar de manera permanente, tienen que cesar el día que cesa la jefatura que fue nombrada“.

En esta línea, la ministra insistió en que no es “una ley de amarre”. “A mí no me parece ajustado a la realidad porque, como digo, acá hay dos partes que están en el protocolo de acuerdo. Hay una norma expresa que facilita, justamente, la posibilidad de que quienes cumplen labores de asesoría directa en los gabinetes efectivamente se identifiquen y puedan cesar cuando cesa el jefe que lo nombró“.

Lobos sostuvo que estos instructivos se han usado en gobiernos anteriores. “Los han repetido los ministros de Hacienda desde el primer Gobierno de la Presidenta Bachelet interrumpidamente (…). Sin ir más lejos, este mismo tema de la confianza legítima y estos mismos requisitos de norma interpretativa, hubo mociones parlamentarias que los propios parlamentarios de oposición aprobaron en general hace menos de un año”.

Finalmente, sobre la denominación de “Ley de Amarres”, la secretaria de Estado nuevamente recalcó que “no me parece ajustado a la realidad establecer ese tipo de concepto. Uno esperaría, y fue parte de la conversación que tuvimos con el Presidente electo; esto parece más este discurso y este encuadre como de campaña que de Gobierno electo y en ejercicio, que fue la conversación que tuvimos”.