Ministra Chomali anuncia que el Gobierno avanzará en la expansión del Hospital Carlos Van Buren en Valparaíso

La ministra de Salud, May Chomali, anunció este martes que el Gobierno avanzará en la expansión del Hospital Carlos Van Buren, tras presentar una hoja de ruta destinada a destrabar una iniciativa que ha permanecido detenida durante años.

El anuncio se realizó durante una sesión de la Comisión de Salud del Senado, donde se analizó la situación del principal recinto asistencial de Valparaíso. En la instancia, la secretaria de Estado señaló que “ya hemos cerrado la etapa del diagnóstico” y que existe consenso respecto a los problemas de infraestructura, gestión y gobernanza que enfrenta el hospital.

Chomali explicó que ahora comienza una fase centrada en soluciones concretas. “De aquí a tres meses vamos a presentar la primera parte del máster plan del Hospital Carlos Van Buren al Ministerio de Desarrollo Social y Familia”, afirmó, agregando que esto permitirá “destrabar lo que ha estado detenido durante años e iniciar las etapas de diseño y posteriormente la construcción de la expansión”.

La ministra destacó además el respaldo recibido durante la sesión y valoró el compromiso de las autoridades regionales para agilizar el proyecto. Sobre la ubicación de la futura ampliación, indicó que “será en el centro de la ciudad” y que quedará en “un lugar de fácil acceso para toda la comunidad”.