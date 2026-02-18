Ministra Antonia Orellana acusa al alcalde de Penco de “no firmar órdenes de demolición” tras megaincendio en el Biobío

La ministra Antonia Orellana, ante los cuestionamientos por la demora en la entrega de ayuda a los damnificados por los incendios, señaló que “es importante que, así como el alcalde de Penco (Rodrigo Vera) exige, también cumpla con las que son sus obligaciones legales”.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, abordó los cuestionamientos por la demora en la entrega de ayudas a los damnificados por los incendios ocurridos en la zona centro-sur hace un mes.

En ese contexto, subrayó en Sabes.cl que “es importante que, así como el alcalde (Rodrigo Vera) exige, también cumpla con las que son sus obligaciones legales”.

La secretaria de Estado expuso que el jefe comunal de Penco “no ha firmado las órdenes de demolición para las cuales se tienen que dar curso a las demoliciones, porque todas las solicitudes las ha hecho por cámara, no ha firmado ni un oficio pidiendo los subsidios de arriendo”, y destacó que esta fue una solicitud de las mujeres de la villa que visitó ayer, donde, según Orellana, “expulsó a los voluntarios en medio de la noche del Colegio Patricio Lynch”.

Sobre este punto, recalcó que existe un alto porcentaje de adultas mayores que no cuentan con redes de apoyo, por lo que requieren de la cooperación de los voluntarios.

“Si bien ya se hizo la limpieza estructural de escombros, que el municipio no gestionó y ahora tiene un problema sanitario al lado de Indura, necesitan el apoyo de esos voluntarios. Y los voluntarios estaban ahí con lágrimas en los ojos diciéndonos ‘nosotros queremos venir a ayudar y tenemos la energía, pero nos quitaron el alojamiento’”, expresó.

Por otro lado, remarcó que el Gobierno central tiene obligaciones, pero que a su vez es importante que la institución municipal “cumpla con sus funciones, y esas funciones no se hacen por la tele, se hacen de acuerdo a los estándares legales”.

En esa línea, dijo que, “habiendo consultado la información oficial, es que no hay órdenes de demolición autorizadas aún por la Dirección de Obras Municipales, la DOM, que es la que tiene que autorizar eso”.

Sobre el episodio ocurrido el pasado martes, cuando fue interpelada por un sujeto que cuestionó la “burocracia” para afrontar la emergencia, sostuvo que es importante que el municipio agilice los trámites.

“Ayer el vecino me increpaba también diciéndome ‘pura burocracia’, pero son importantes, porque el Estado tiene que cumplir ciertos estándares, tiene garantías, tiene responsabilidades, y para que esas garantías se hagan exigibles tiene que tener respaldo, el papelito como se diría. Y, por lo tanto, yo llamaría al municipio a que, si tiene esa premura que yo legítimamente creo que tiene y que expresa en sus palabras, bueno, vamos agilizando los trámites también”, dijo.

Reacciones

El director de Obras Municipales de Penco, Pablo Aguayo, comentó en el citado medio que solicitaron al delegado de enlace gestionar las consultas y precisar las condiciones para ejecutar demoliciones en zonas decretadas en catástrofe.

“La División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el 11 de febrero de 2026, nos entregó precisiones al respecto, estableciendo que los inicios de tramitación de procesos de demolición ante las Direcciones de Obras resultan sin efecto”, describió.

Asimismo, aclaró que los vecinos no deben solicitar permiso de demolición en estos casos. Además, la resolución del Ministerio de Vivienda y Urbanismo establece que, “de acuerdo a la calidad y materialidad de las edificaciones afectadas, un gran número de estas quedó completamente destruido por el fuego y, en su mayoría, corresponde a viviendas, por lo que resulta sin efecto y, por tanto, innecesario iniciar procesos de tramitación de permisos de demolición ante las Direcciones de Obras Municipales”.