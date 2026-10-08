Minvu y Gobierno de Santiago logran acuerdo para apertura del Parque Cerro Chena en San Bernardo

El ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Iván Poduje, junto al gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, anunciaron un acuerdo para el financiamiento que permitirá dar continuidad al Parque Metropolitano Sur Cerro Chena y avanzar hacia su apertura.

Ambas autoridades tuvieron un encuentro propiciado por el obispo de San Bernardo, el monseñor Juan Ignacio González. En la cita estuvo presente el ministro Poduje, el gobernador Orrego y el alcalde de San Bernardo, Christopher White.

Durante el encuentro realizado en la casa del monseñor González, las autoridades abordaron los diferentes proyectos de interés para la Provincia del Maipo y la Región Metropolitana.

Se acordó que, una vez que el Gobierno Regional finalice las obras y se reciba conforme el proyecto, el Minvu asumirá la mantención.

La reunión se resolvió con el compromiso de mantener una agenda de trabajo conjunta para avanzar en diversas iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región.

Cabe recordar que anteriormente el Minvu y Parquemet se habían negado a financiar la conservación del parque debido a su alto costo, pese a los avances del proyecto. Desde la cartera señalaron que “no es un problema de voluntad. Es una decisión de responsabilidad y de prioridades“.

Ahora, pese a la trascendencia del suceso, aún queda pendiente conocer el futuro de otros proyectos, como la construcción del último tramo de la ciclovía del proyecto Nueva Alameda, obras que fueron paralizadas por el Minvu por temas de financiamiento.