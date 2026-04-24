Ministerio de Salud llama a grupos con menor cobertura a vacunarse contra la influenza: Hay más de 1.800 puntos disponibles

El Ministerio de Salud (Minsal) llamó a los grupos de menor cobertura a vacunarse contra la influenza.

De acuerdo a cifras de la cartera, la vacunación contra dicha enfermedad alcanza el 56,4% a nivel general y los grupos con mayor cobertura son los trabajadores de la salud, que superan el 80%.

En tanto, los niños de 6 meses a 5 años, embarazadas y personas de 60 años y más tienen una menor cobertura, según se informó ayer en un nuevo Reporte Semanal de la Campaña de Invierno 2026.

“Nos preocupa el lento avance de vacunación para los niños de 6 meses a 5 años, de las embarazadas y de las personas de 60 años y más. Es importante que acudan a los vacunatorios”, expresó Jorge Vilches, jefe de Epidemiología.

Y agregó que “tenemos más de 1.800 puntos disponibles, públicos y privados en convenio con las seremis de salud, para que las personas no dejen pasar más tiempo. Tenemos que aumentar las coberturas antes de que llegue el invierno”.

Los puntos de vacunación se pueden revisar haciendo click aquí.

Por otro lado, la inmunización contra el virus sincicial llegó a 87%. Los bebés nacidos desde el 1 de octubre alcanzaron el 83,3%, mientras que los recién nacidos el 98,5%.

Las autoridades indicaron que hasta la fecha el rinovirus es el virus predominante, con el 66,4% de los casos, afectando mayoritariamente a niños entre 1 y 4 años. Le sigue la influenza A con 10,4% del total de casos y la parainfluenza con 7,9%.

También se detectaron otros virus en menor proporción: Adenovirus (7,4%), SARS -CoV-2 (2,8%), otros virus respiratorios (2,8%), VRS (1,2%), Metapneumovirus (0,6%) e Influenza B (0,5%).