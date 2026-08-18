Mineduc anuncia suspensión de clases este miércoles por sistema frontal: Revisa las comunas y regiones afectadas

El Ministerio de Educación (Mineduc) informó que este miércoles 19 de agosto se mantendrá la suspensión de clases en distintos sectores de la Región de Atacama debido a las condiciones asociadas al sistema frontal.

La medida regirá tanto para establecimientos públicos como privados de enseñanza parvularia, básica y media ubicados en las zonas afectadas.

En concreto, la suspensión se mantendrá en las comunas de Alto del Carmen y Chañaral, además del sector rural de Tierra Amarilla.

Desde el Mineduc llamaron a las familias y a las comunidades educativas a mantenerse informadas a través de los canales oficiales, donde se comunicarán oportunamente eventuales modificaciones o nuevas medidas.

Además, el Mineduc informó que las clases se suspenderán este miércoles 19 de agosto en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, debido a las dificultades generadas por el sistema frontal que afecta al Norte Grande durante los últimos días.