Michelle Bachelet aborda los desafíos de la Secretaría General de la ONU: “En un mundo marcado por una creciente desconfianza, recuperar la credibilidad de Naciones Unidas exige coherencia”

La expresidenta Michelle Bachelet, en el marco de su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas, se refirió al desafío que enfrentan las instituciones que promueven el multilateralismo.

A través de un video publicado en Instagram, la ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos enfatizó que la “independencia de la Secretaría General de las Naciones Unidas no significa distancia de los Estados. Significa, precisamente, estar disponible para trabajar con todos, escuchar a todos y actuar con un solo compromiso: defender los principios y las normas de la Carta de las Naciones Unidas”.

En caso de resultar electa, aseguró que su compromiso estará centrado en trabajar con los diversos Estados miembros de la organización.

“Si tengo el honor de asumir esta responsabilidad, trabajaré con cada uno de los Estados miembros, sin importar su tamaño, su ubicación geográfica o su poderío. Porque en Naciones Unidas cada país tiene una voz que debe ser escuchada y respetada”, comentó la primera directora ejecutiva de ONU Mujeres.

Asimismo, planteó que quien suceda a António Guterres debe tener la capacidad de construir puentes, facilitar el diálogo y generar espacios de entendimiento, incluso cuando existan “profundas diferencias”, manteniendo la autonomía.

“En un mundo marcado por conflictos, tensiones y una creciente desconfianza en las instituciones multilaterales, recuperar la credibilidad de Naciones Unidas exige coherencia. Significa defender el derecho internacional, promover la paz, proteger los derechos humanos y hacer valer los principios de la Carta, sin importar quién esté involucrado”, concluyó.

Cabe mencionar que el proceso de selección y nombramiento del próximo secretario general de la ONU ya se encuentra en curso. Las candidaturas son consideradas por el Consejo de Seguridad, que posteriormente debe recomendar un candidato a la Asamblea General para su nombramiento. El nuevo secretario general asumirá el cargo el 1 de enero de 2027.