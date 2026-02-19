País renca

Michel De L’Herbe analiza la explosión en Renca y la califica como “un evento intenso y altamente catastrófico”

El experto en emergencias Michel De L’Herbe analizó el trágico incidente ocurrido en la comuna de Renca, luego de que un camión que transportaba gas licuado perdiera el control mientras transitaba por la autopista General Velásquez.

Durante la mañana de este martes se registró una explosión en la comuna de Renca. El hecho ocurrió luego de que un camión que transportaba gas licuado perdiera el control mientras transitaba por la autopista General Velásquez, a la altura de la Ruta 5 Norte.

El incidente dejó víctimas fatales y daños estructurales de consideración. Sobre lo ocurrido, el experto en emergencias Michel De L’Herbe explicó una serie de factores clave que deberán ser considerados en las indagatorias.

Al reconstruir la secuencia de los hechos, señaló en Meganoticias que el camión debía circular por la pista derecha, por lo que uno de los aspectos a investigar será no solo la velocidad a la que transitaba, sino también por qué cruzó el eje central de la calzada y atravesó las barreras tipo New Jersey hacia la pista contraria.

Luego, describió que se produce el impacto que genera la explosión del gas licuado.

“Cuando el gas licuado entra en contacto con el oxígeno y el aire, multiplica entre 300 y 600 veces su volumen, lo que genera una nube. Esa nube crea un ambiente altamente explosivo y, al detonar, provoca la propagación del fuego y un aumento extremo de la temperatura, comprometiendo todo el entorno”, afirmó.

Según explicó, este fenómeno ocurre debido a que este tipo de gas “se quema muy rápido”, lo que genera “un evento intenso y altamente catastrófico”.

¿Por qué se genera la nube de gas?

El especialista aclaró que la nube se produce principalmente por la liberación masiva del gas almacenado en el estanque, lo que da origen a una “nube explosiva que, al entrar en ignición con temperaturas que pueden superar los mil grados, desencadena una detonación de gran magnitud”.

 

