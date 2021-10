(Agencia UNO/CNN Chile) – Metro de Santiago emitió un breve comunicado donde apuntó al Ministerio de Transportes (MTT) tras la demanda de Conadecus, que pide una indemnización de $54 mil millones para usuarios con tarjetas caducadas de forma arbitraria.

Al respecto, informó que “el procedimiento de suspensión y caducidad de las cuotas de transporte de la tarjeta bip! corresponde a una definición del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que se encuentra publicado en la web www.tarjetabip.cl”.

Asimismo agrega que “Metro solo está a cargo de realizar la administración de la tarjeta bip!, por lo que no define sus reglas de funcionamiento. Del mismo modo, no es dueño de los fondos de la bip. En consecuencia, los montos que corresponden a caducidad por no uso, tampoco quedan en sus cuentas”.

Además agregó que “respecto de la demanda de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus), Metro aún no ha sido notificado”.

Cabe recordar que Conadecus presentó una demanda de interés colectivo en contra de Metro, en la que solicitan una indemnización total de $54 mil millones para los usuarios cuyos fondos de su tarjeta Bip! fueron caducados de forma arbitraria.

La organización explicó que la acción judicial indica que las cláusulas del contrato entre Metro y el Ministerio de Transporte estipulan que los viajes son contabilizados con base en una unidad llamada “Cuota de Transporte”.

Al momento de que un usuario carga dinero, este se denomina de esa manera, y esas no son reembolsables ni transferibles.

En entrevista con CNN Chile, el presidente de Conadecus, Hernán Calderón señaló que “el rango de afectados es en cantidad de tarjetas Bip! que se les expropió el dinero”, pero apuntó a que eso “equivale, entre 2013 y septiembre de 2021, a 18 millones de tarjetas caducadas y a 23 millones de dólares en saldos“.

“Por efectos de la pandemia, hubieron 2.700.000 tarjetas que fueron caducadas, lo que equivale a más de 3.200 millones que se expropiaron a los consumidores“, agregó.