Metro lanza la “Pinky Bip!” de Princesa Alba: ¿En qué estaciones se puede comprar?

Metro de Santiago anunció una nueva edición especial de tarjeta Bip!

Se trata de la “Pinky Bip!” de la artista chilena Princesa Alba.

El plástico es de color rosado y contiene la frase: “Esta tarjeta Bip! es de una princesa”.

Tiene un valor de $1.550 más la recarga.

Tarjeta Bip! de Princesa Alba: ¿En qué estaciones se puede comprar?

Pedrero

Las Mercedes

Santa Rosa

San Miguel

Los Dominicos

Pedro de Valdivia

Quinta Normal

Universidad de Santiago

Plaza de Maipú

Vespucio Norte