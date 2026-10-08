Metro lanza la “Pinky Bip!” de Princesa Alba: ¿En qué estaciones se puede comprar?

Metro de Santiago anunció una nueva edición especial de tarjeta Bip!
Se trata de la “Pinky Bip!” de la artista chilena Princesa Alba.
El plástico es de color rosado y contiene la frase: “Esta tarjeta Bip! es de una princesa”.
Tiene un valor de $1.550 más la recarga.
Tarjeta Bip! de Princesa Alba: ¿En qué estaciones se puede comprar?
- Pedrero
- Las Mercedes
- Santa Rosa
- San Miguel
- Los Dominicos
- Pedro de Valdivia
- Quinta Normal
- Universidad de Santiago
- Plaza de Maipú
- Vespucio Norte
La pinky bip! de @princesa__alba ya está disponible 🩷💅🏽
Encuéntrala en las siguientes estacioooonees 🎶
• Pedrero
• Las Mercedes
• Santa Rosa
• San Miguel
• Los Domínicos
• Pedro de Valdivia
• Quinta Normal
• Universidad de Santiago
• Plaza de Maipú
• Vespucio Norte https://t.co/ZWt2L7tjgh
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) October 8, 2026
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