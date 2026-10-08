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Metro lanza la “Pinky Bip!” de Princesa Alba: ¿En qué estaciones se puede comprar?

Por Valentina Sánchez Cárdenas
Metro lanza la “Pinky Bip!” de Princesa Alba: ¿En qué estaciones se puede comprar?/@metrodesantiago

Metro de Santiago anunció una nueva edición especial de tarjeta Bip!

Se trata de la “Pinky Bip!” de la artista chilena Princesa Alba. 

El plástico es de color rosado y contiene la frase: “Esta tarjeta Bip! es de una princesa”. 

Tiene un valor de $1.550 más la recarga.

Tarjeta Bip! de Princesa Alba: ¿En qué estaciones se puede comprar?

  • Pedrero
  • Las Mercedes
  • Santa Rosa
  • San Miguel
  • Los Dominicos
  • Pedro de Valdivia
  • Quinta Normal
  • Universidad de Santiago
  • Plaza de Maipú
  • Vespucio Norte

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