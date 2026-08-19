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Metro informa el cierre de cuatro estaciones de la Línea 1 por persona en la vía

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Metro de Santiago informó este miércoles por la noche el cierre de cuatro estaciones de la Línea 1 debido a la presencia de una persona en la vía.

De acuerdo con lo informado por la empresa, el servicio en la Línea 1 solo está disponible en los tramos de San Pablo a Los Héroes y de Baquedano a Los Dominicos.

Las cuatro estaciones cerradas son:

  • La Moneda
  • Universidad de Chile (combinación a Línea 3)
  • Santa Lucía
  • Universidad Católica

Asimismo, señalaron que seguirán informando sobre la situación a través de sus canales oficiales.

En tanto, la Red Metropolitana de Movilidad informó que se desplegaron buses de apoyo en las zonas afectadas debido al cierre de las estaciones.

Además, se reforzaron los siguientes recorridos, entre otros:

  • 106, 401, 405, 419, 421, 423
  • 210, 403, 406, 407, 412, 418, 426, 516

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