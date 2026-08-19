Metro informa el cierre de cuatro estaciones de la Línea 1 por persona en la vía

Metro de Santiago informó este miércoles por la noche el cierre de cuatro estaciones de la Línea 1 debido a la presencia de una persona en la vía.

De acuerdo con lo informado por la empresa, el servicio en la Línea 1 solo está disponible en los tramos de San Pablo a Los Héroes y de Baquedano a Los Dominicos.

Las cuatro estaciones cerradas son:

La Moneda

Universidad de Chile (combinación a Línea 3)

Santa Lucía

Universidad Católica

Asimismo, señalaron que seguirán informando sobre la situación a través de sus canales oficiales.

21:07 hrs. Las siguientes estaciones de #L1 se encuentran cerradas: La Moneda, Universidad de Chile, Santa Lucía y Universidad Católica https://t.co/u2WMzHMtWb — Metro de Santiago (@metrodesantiago) August 20, 2026

21:03 hrs.🔴 Por persona en la vía, #L1 solo está disponible desde San Pablo/ Los Heroes y Baquedano/Los Dominicos. Seguiremos informando — Metro de Santiago (@metrodesantiago) August 20, 2026

En tanto, la Red Metropolitana de Movilidad informó que se desplegaron buses de apoyo en las zonas afectadas debido al cierre de las estaciones.

Además, se reforzaron los siguientes recorridos, entre otros: