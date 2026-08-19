Metro de Santiago informó este miércoles por la noche el cierre de cuatro estaciones de la Línea 1 debido a la presencia de una persona en la vía.
De acuerdo con lo informado por la empresa, el servicio en la Línea 1 solo está disponible en los tramos de San Pablo a Los Héroes y de Baquedano a Los Dominicos.
Las cuatro estaciones cerradas son:
- La Moneda
- Universidad de Chile (combinación a Línea 3)
- Santa Lucía
- Universidad Católica
Asimismo, señalaron que seguirán informando sobre la situación a través de sus canales oficiales.
21:07 hrs. Las siguientes estaciones de #L1 se encuentran cerradas: La Moneda, Universidad de Chile, Santa Lucía y Universidad Católica https://t.co/u2WMzHMtWb
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) August 20, 2026
21:03 hrs.🔴 Por persona en la vía, #L1 solo está disponible desde San Pablo/ Los Heroes y Baquedano/Los Dominicos. Seguiremos informando
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) August 20, 2026
En tanto, la Red Metropolitana de Movilidad informó que se desplegaron buses de apoyo en las zonas afectadas debido al cierre de las estaciones.
Además, se reforzaron los siguientes recorridos, entre otros:
- 106, 401, 405, 419, 421, 423
- 210, 403, 406, 407, 412, 418, 426, 516
Lo más leído
- La dura crítica de Ximena Lincolao, ministra de Ciencias de Kast: "Chile es un país clasista y racista"
- Barbie de Marilyn Monroe: Mattel lanza muñeca tributo en el centenario de la actriz
- Michelle Bachelet aborda los desafíos de la Secretaría General de la ONU: “En un mundo marcado por una creciente desconfianza, recuperar la credibilidad de Naciones Unidas exige coherencia”
- Metro informa el cierre de cuatro estaciones de la Línea 1 por persona en la vía
- Diputado Moreno (REP) se abre a discutir tiempo de extensión del nuevo estado de excepción "si es que alguien considera un exceso esto"