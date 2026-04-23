Metro informa: Cuatro líneas de la red abrirán anticipadamente por la Maratón de Santiago

Con motivo de la Maratón de Santiago, Metro anunció que cuatro de sus líneas tendrán una apertura anticipada este domingo 26 de abril.
“¡Para todos los que van al Maratón de Santiago! Adelantamos la apertura a las 6:00 am en L1, L2, L3 y L5, para que llegues más rápido, cómodo y seguro a la carrera”, dio a conocer la empresa en sus redes sociales.
Maratón de Santiago: Estos son los horarios
El evento es este domingo 26 de marzo y comenzará durante la mañana. Se proyecta la participación de 30 mil corredores, quienes competirán en los circuitos de 10k, 21k y 42k.
Los horarios son:
- 42k: Horario de partida a las 7:40 horas.
- 21k: Horario de partida a las 8:10, 8:25 y 8:40 horas.
- 10k: Horario definido para las 8:00 y 8:10 horas.
?♂️¡Para todos los que van al Maratón de Santiago!
Adelantamos la apertura a las 6:00 am en L1, L2, L3 y L5, para que llegues más rápido, cómodo y seguro a la carrera.
? Domingo 26 de abril de 2026 pic.twitter.com/oWqjO7RJDm
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) April 22, 2026
Lo más leído
- Taylor Swift contra la IA: La artista busca proteger su voz e imagen con registro de marca
- Subsidio Eléctrico 2026: Requisitos, fechas y montos para postular a la nueva convocatoria
- Diputados UDI critican reunión del Gobierno con Partido Comunista y Frente Amplio: Es un "error político innecesario"
- Pamela Jiles arremete contra ministra Mara Sedini y advierte que "se ha convertido en un problema para el Gobierno"
- Trump y Melania exigen a ABC el despido inmediato de Jimmy Kimmel tras monólogo que califican como "llamado a la violencia"