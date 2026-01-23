Metro de Santiago reporta interrupción parcial en Línea 1 por persona en la vía

El servicio de trenes se suspendió en cuatro estaciones del tramo central, mientras la línea opera de manera segmentada durante la tarde de este viernes.

El Metro de Santiago informó una interrupción parcial en el servicio de la Línea 1 este viernes 23 de enero al mediodía. El operador reportó que “por persona en la vía”, el tramo entre Tobalaba y Baquedano no tiene servicio de trenes.

El servicio solo se encuentra disponible en los tramos extremos: entre Los Dominicos y Tobalaba, y de manera independiente, entre San Pablo y Baquedano.

🔴#AlertaMetro

Servicio suspendido en #L1 entre Salvador y Los Leones.

🚍Se activan buses #ApoyoMetro paralelos a L1 en 🔃bucle entre Baquedano y Tobalaba. ✅ Además, reforzamos recorridos habituales de la zona: 405-401-421-406-407-426-503-418-412. https://t.co/FdELggMb2c pic.twitter.com/SKHgxsUqzh — Red Movilidad (@Red_Movilidad) January 23, 2026

Estaciones afectadas por la suspensión

La interrupción deja sin servicio a las estaciones Los Leones, Pedro de Valdivia, Manuel Montt y Salvador.

La empresa además indicó que la combinación en la estación Los Leones se encuentra suspendida. El hecho afecta la conectividad en un sector neurálgico de la red capitalina.

Metro no entregó un pronóstico inicial para la normalización total del servicio.