Metro de Santiago reporta interrupción parcial en Línea 1 por persona en la vía

Por CNN Chile

23.01.2026 / 13:30

El servicio de trenes se suspendió en cuatro estaciones del tramo central, mientras la línea opera de manera segmentada durante la tarde de este viernes.

El Metro de Santiago informó una interrupción parcial en el servicio de la Línea 1 este viernes 23 de enero al mediodía. El operador reportó que “por persona en la vía”, el tramo entre Tobalaba y Baquedano no tiene servicio de trenes.

El servicio solo se encuentra disponible en los tramos extremos: entre Los Dominicos y Tobalaba, y de manera independiente, entre San Pablo y Baquedano.

Estaciones afectadas por la suspensión

La interrupción deja sin servicio a las estaciones Los Leones, Pedro de Valdivia, Manuel Montt y Salvador.

La empresa además indicó que la combinación en la estación Los Leones se encuentra suspendida. El hecho afecta la conectividad en un sector neurálgico de la red capitalina.

Metro no entregó un pronóstico inicial para la normalización total del servicio.

