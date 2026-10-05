Metro de Santiago informa operación con velocidad reducida en cinco líneas por la lluvia

Este lunes, Metro de Santiago informó modificaciones en el servicio debido a la lluvia que golpea diversas comunas de la Región Metropolitana.
En concreto, se estableció el denominado “programa lluvia” en diversas líneas, lo que implica que los trenes circularán a velocidad reducida.
“18:38 horas. Se establece programa lluvia, donde los trenes estarán operando con velocidad reducida, lo que podría causar mayor tiempo de espera al habitual. Ten en cuenta esta información para planificar tu viaje”, señalaron en X (ex Twitter).
¿En qué líneas rige la medida?
- La medida rige en las líneas 1, 2, 4, 4A y 5.
18:38 hrs. A esta hora en #L1, #L2, #L4, #L4A y #L5 se establece programa lluvia donde los trenes estarán operando con velocidad reducida, lo que podría causar mayor tiempo de espera al habitual.
Ten en cuenta esta información para planificar tu viaje.
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) October 5, 2026
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